Încă 250 de paturi din spitalele din Capitală au fost alocate pentru bolnavii de COVID-19. Secţia de la Spitalul de Ftiziopneumologie a fost redeschisă din cauza înmulţirii îmbolnăvirilor."Am activat spitalul de Ftiziopneumologie cu cele 150 şi definitivăm acum şi secţia de terapie intensivă pe şase paturi. La fel am suplimentat numărul de paturi la spitalul de boli contagioase pentru copii. Avem 100 de paturi pacienţii mici. Avem în rezervă alte spaţii, la necesitate vom activa alte secţii", a declarat Boris Gîlcă, şeful interimar al Direcţiei asistenţă socială şi sănătate.Deşi situaţia pare să fie sub control, la nevoie, secţiile COVID din spitalele din Capitală pot fi completate cu echipament suplimentar. Primarul Capitalei, Ion Ceban, le-a reamintit oamenilor că oraşul este sub cod roşu de alertă, iar respectarea măsurilor epidemiologice este mai mult decât o necesitate."Pentru Chişinău rămâne în vigoare prevederile de Cod Roşu stabilit prin hotărârile anterioare. Comisia a atenţionat organizatorii de evenimente publice şi distractive despre responsabilitatea pe care o au, să ţină cont de măsurile impuse", a spus primarul Ion Ceban.În toate secţiile COVID ale spitalelor din Capitală sunt în total 645 de paturi. Cele mai multe sunt la centrul Moldexpo - 450. Dintre ele, 350 sunt pentru pacienţii care stau în staţionar, iar 100 - pentru cei care aşteaptă rezultatele testelor de laborator.