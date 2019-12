Încă 23 de producători agricoli au fost certificați GLOBAL G.A.P. și GRASP

Agricultorii au început să planteze răsadul în seră // foto: publika.md

Încă 23 de producători agricoli au fost certificați GLOBAL G.A.P. și GRASP. Documentul atestă faptul că respectă cerinţele internaţionale şi pot astfel să îşi exporte marfa în ţări din Uniunea Europeană.



Ion Ionaş are o livadă în satul Floriţoaia Nouă din raionul Ungheni.



"Am început de la o plantaţie de 15 hectare doar cu prunul şi cireșul, apoi am plantat caiși. Pe an ce trecea, tot investeam şi investeam. Pe parcurs am mai procurat, am plantat caisul 14 hectare şi tot aşa, în fiecare an cât procuram, atât plantam. Acum la momentul de faţă am ajuns la o suprafaţă deja plantată cred că în jur de 85-88 hectare", a spus agricultorul Ion Ionaş.



Fermierul are şi o podgorie unde va introduce tehnologii moderne pentru a creşte producţia şi calitatea.



"La înălţimea aceasta, sunt sârmele, vine o sârmă în partea asta şi toţi strugurii stau aici. Toţi strugurii de aici îi colectăm, restul, partea de sus este masă foliare, partea de jos este liberă. Ne ajută foarte mult şi la aerisirea câmpului, nu stă aerul pe loc. Apoi punem pelicula şi plasa antigrindină", a spus agricultorul Ion Ionaş.



Antreprenorul spune că din start s-a axat pe export. Mai întâi, în Federaţia Rusă, România şi Belarus, iar obţinerea certificatelor GLOBAL G.A.P. și GRASP i-au deschis noi uşi.



"Când faci o investiţie de mai mult de un milion, fără certificarea GLOBAL G.A.P. nu poţi primi subvenţii. Avem două plusuri, primim şi subvenţii şi ne-am îmbunătăţim exportul. În ultimii trei, patru ani am dus mulţi struguri, prune în România, Polonia. Am avut ceva experienţă şi cu Germania anul trecut şi anul acesta", a spus agricultorul Ion Ionaş.



În satul Costești, raionul Ialoveni, Ion Ionaș a construit un depozit frigorific unde este păstrată marfa înainte de a fi exportată.



"La momentul de faţă cred că avem în jur de 500 de tone, poate un pic mai puţin. Avem struguri şi ne-a mai rămas un lot mic de prune", a spus agricultorul Ion Ionaş.



Ionaș susţine că obţinerea unor astfel de certificate presupune o muncă asiduă. În Moldova, standardele GLOBAL G.A.P. au fost introduse acum 15 ani, iar de atunci peste 50 de producători agricoli au fost certificați. Majoritatea și-au reconfirmat certificarea în fiecare an.

loading...