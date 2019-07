INAUGURAREA CU MULT FAST! Irina Vlah a depus jurământul de başcan al UTA Găgăuzia

Cu mult fast şi măsuri sporite de securitate, aşa a avut loc inaugurarea Irinei Vlah pentru cel de-al doilea mandat al başcanului Găgăuziei, aseară, în centrul oraşului Comrat. La evenimentul desfăşurat în centrul oraşului Comrat, a participat conducerea de vârf a ţării, dar şi oficiali din Turcia şi Federaţia Rusă. Seara s-a încheiat cu un concert susţinut de interpreta Sofia Rotaru.



Investirea Irinei Vlah a avut loc pe o scenă pompoasă, amenajată în culorile drapelului Găgăuziei, iar başcanul a fost îmbrăcată într-un costum alb. Liderul a depus jurământul în limba găgăuză, după care a fredonat imnul alături de artiştii de pe scenă.



Vlah le-a mulțumit oamenilor pentru susținere și le-a vorbit despre planurile de dezvoltare a regiunii, fără a specifica, însă, de unde va lua bani pentru aceste proiecte.



"Stimaţi locuitori ai Găgăuziei, a venit timpul să acţionăm. Neapărat vom construi un aeroport în Ceadîr-Lunga şi o staţie electrică în Vulcăneşti, cum nu s-ar uita la noi scepticii. Construcţia acestor obiecte va da imediat un impuls pentru dezvoltare economică a regiunii noastre", a spus Irina Vlah, Başcanul UTA Găgăuzia.

În ziua inaugurării mai multe străzi ale oraşului au fost blocate, iar pe unele porţiuni oamenilor le-a fost restricţionat accesul.



"Nu vor să ne permită să trecem. Am înconjurat. Am mers 30 de minute. Au spus să aşteptăm."



La investirea başcanului au fost prezenţi preşedintele ţării, Igor Dodon, şeful Legislativului, Zinaida Greceanîi şi premierul Maia Sandu. Aceştia au venit cu mesaje de felicitare pentru liderul Găgăuziei, rostite în limba rusă. Rând pe rând pe scenă au urcat şi invitaţii străini. Diplomatul venit de la Moscova a pronunţat greşit prenumele premierului Sandu.



"Stimate domnule Igor Nicolaevici, stimată Zinaida Petrovna, Maria Sandu... stimată Irina Feodorovna, stimaţi prieteni, permiteţi-mi să vă salut din partea Dumei de Stat a Federaţiei Ruse", a declarat Olga Epifanova, reprezentant al Dumei de Stat.



Cu ocazia evenimentului, până şi gurile de canalizare, peste care au trecut Dodon, Greceanîi şi Sandu, au fost sigilate.



Oamenii spun că asemenea măsuri de securitate nu au mai fost luate în oraşul lor.



"Pentru ei, pentru poliţişti, le pare ceva firesc să sigileze tot pentru orice eventualitate. "



Chiar şi aşa oamenii spun că au aşteptat acest eveniment şi au venit să o susţină pe Irina Vlah.

Cel mai mult, însă, au dorit să o vadă pe interpreta invitată la Comrat. Sofia Rotaru a avut un recital de aproape o oră.



"Suntem la inaugurarea doamnei Irina Vlah. Este sărbătoare pentru toţi".



"Este foarte vesel, eveniment de suflet. Foarte bine au evoluat toţi."



"Am venit să o susţinem, totul e bine, sunt foarte bucuros."



După inaugurare oficialii au ţinut o conferinţă de presă. Am încercat să aflăm de la Irina Vlah, de unde a luat bani pentru eveniment şi cine va achita onorariul interpretei invitate, însă aceasta nu a oferit un răspuns clar.



"Cât a costat organizarea acestui eveniment?

- Nici un leu din bugetul autonomie

- Cine a finanţat?

- Vă zic, nimic nu ni s-a dat.

- Păi cine a organizat?", a zis Irina Vlah, Başcanul UTA Găgăuzia.



La alegerile din 30 iunie, Irina Vlah a fost realeasă în funcţia de başcan al Găgăuziei, fiind votată cu peste 90 la sută din cei prezenți la urne. Scrutinul a fost unul cu scandal, după ce mai multe secţii de votare şi-au prelungit activitatea. Una dintre acestea, cea de la Vulcăneşti şi-a continuat activitatea după ce acolo au dat buzna deputaţii PSRM, Vasile Bolea şi Vladimir Odnostalko şi i-a cerut preşedintelui secţiei de votare să continuie să primească alegătorii. Potrivit observatorilor independenţi, acest lucru este o încălcare a legii.

După încheierea procesului de vot, conducerea Comisiei Electorale din Găgăuzia a declarat că alegerile s-au desfăşurat fără abateri.