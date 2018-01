Înaltpreasfinţitul Vladimir: Preoţii nu trebuie să facă politică, iar politicul nu trebuie să se implice în treburile bisericeşti

Preoţii nu trebuie să facă politică, iar politicul nu trebuie să se implice în treburile bisericeşti. De acestă părere este Mitropolitul Moldovei, Înaltpreasfinţitul Vladimir. Ce crede capul bisericii ortodoxe moldoveneşti despre conflictul cu Mitropolia Basarabiei şi ce le doreşte politicienilor în acest an, aflaţi dintr-un interviu realizat de colegul meu Alexei Lungu.

Alexei Lungu: Vă mulțumesc mult că ați găsit timp să discutați cu noi. Suntem în mijlocul sărbătorilor de iarnă. Cele pe stil nou au trecut, mai sunt cele pe stil vechi. Ce semnificație au pentru dvs. sărbătorile de iarnă și aș vrea să vă întreb că vă amintiți de vremea când erați copil de sărbătorile de iarnă.

ÎPS Vladimir: În primul rând, aș dori să-i felicit pe toți creștinii noștri ortodocși, cei care țin de stilul vechi, cu Nașterea Mântuitorului Hristos, Sfântul Vasile și Boboteaza. Pentru fiecare creștin, sărbătorile bisericești au o însemnătate. Prima este că s-a născut Mântuitorul Hristos, care îl slăvim acum prin rugăciuni, prin faptele noastre bune, fiindcă venind pe pământ el a adus o speranță. El a adus o speranță în împăcarea omului pământesc cu bunul Dumnezeu. Născându-se pe pământ, au venit să se închine și păstorii, au venit să se închine și magii și au adus daruri. Prin aceasta, ei au arătat cine este Cel care s-a născut în ieslele Betleemului. Până în prezent, și noi, creștinii ortodocși, în această zi ne străduim să facem daruri celor care ne înconjoară. Dar în primul rând noi punem lumina care vine de la răsărit ca să ne lumineze calea creștinilor noștri pentru a face fapte bune. Biserica noastră, țara noastră să facă aceste fapte bune, dar cu părere de rău nu totdeauna reușim. De aceea, nu numai în ziua Nașterii Mântuitorului, ci pe parcursul anului în sfânta biserică la fiecare slujbă preotul se roagă pentru biserică, de Dumnezeu pentru a păzi țara noastră, Republica Moldova, și pentru oastea ei. Prin aceasta, noi îl rugăm pe bunul Dumnezeu să trimită pace pe pământ, acea pace care a adus-o prin Nașterea Sa. Sper că prin aceasta, prin rugămintea noastră, prin rugăciunea noastră și cei care vin la biserică, cei care sunt de credință ortodoxă vor respecta acest îndemn și atunci și societatea noastră va deveni o societate mai sănătoasă.

2018 este un an complicat pentru Republica Moldova. Este un an electoral. Ce recomandă Mitropolitul clericilor în timpul unui an electoral, fiindcă am văzut în exercițiile electorale precedente, preoți implicându-se activ în alegeri, iar asta s-a văzut. S-a regăsit și în anumite sondaje de opinie care arată că încrederea în biserică scade și, în mare parte, datorită implicării preoților în politică.

Adeseori, noi suntem și criticați. Criticați, mai ales, de cei care stau la cârma statului că se implică biserica. Adeseori, noi vorbim cum ar trebui să arate acest om, care să fie calitățile lui și nu vorbim de fiecare persoană în parte. În caz că apar unele neînțelegeri, când apar candidații la oarecare funcție, noi trebuie să-i invităm, în primul rând, în sfânta biserică ca dânșii să se mărturisească, să se împărtășe, să-i slujim un tideum la toți împreună. Să-i binecuvântăm și pe urmă fiecare creștin să-și aleagă persoana care ar dori să fie în Parlament sau la cârma țării. Dar adeseori, suntem învinuiți, fiindcă și preotul, fie și arhiereul, adică are o persoană care îi este mai aproape de sufletul său. De aceea, practic, îi îndeamnă pe creștini iată ar fi bine să votăm pentru acesta, este mai aproape de biserică, care ne-a ajutat biserica și clar că aici nu putem de fiecare să judecăm acești preoți, fiindcă el din gânduri bune, nu din gânduri rele, îl îndeamnă pe om să candideze pentru un candidat sau pentru altul. Dar clar că cel mai bine ar fi să nu ne implicăm. Bunul Dumnezeu de sus să aleagă, să arate cu degetul cel care trebuie să fie la cârma conducerii statului sau a Parlamentului, scrie Prime.md.

Ce se întâmplă cu cei care nu țin cont de recomandarea domniei voastre? Preoții care se implică activ, fac campanie în localități.

Bunul Dumnezeu chiar lui Adam și Eva, când erau încă în Rai, le-a dat libertate. De aceea și noi, trăind pe acest pământ, avem și mai mare libertate. Clar că noi avem canoanele bisericești, regulile bisericești care trebuie să le respectăm. Dar câteodată se întâmplă că și un creștin, dar și câte un preot, se abate de la acest respect. Clar că noi îi invităm fie la mitropolie, fie la episcopie, îl mustrăm, îl tragem, în ghilimele, de urechi ca să nu se implice. Dar omul este om. E imposibil chiar să trăiască așa cum am dori noi. Intrând democrația în stat în oameni și intră câte un pic și în biserica ortodoxă, ceea ce nu ar trebui să fie. Dar noi doar suntem trăitori pe acest pământ. De aceea ar fi bine cei care au făcut acest lucru, să vină să se mărturisească, să primească dezlegare și mai departe să nu se implice.