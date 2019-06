Înălţarea lui Iisus Hristos! Cum se pregătesc creştinii ortodocşi de Ispas

Creştinii ortodocşi vor sărbători, mâine, Înălţarea lui Iisus Hristos sau Ispasul. Praznicul semnifică ridicarea la cer a Mântuitorului şi este considerat la fel de important precum Paştele. Astfel, astăzi, gospodinele au pregătit bucate şi au vopsit ouă roşii pentru masa de sărbătoare.

"Noi vopsim aşa cum vopsea mama mea acasă şi bunica, asta e vremea de demult. Amu vopsesc cu diferite. Iată o frunzişoară şi o punem aici."



Olga Bivol din satul Cojuşna, raionul Străşeni, a început pregătirile pentru Ispas dis-de-dimineaţă. Femeia spune că păstrează cu sfinţenie tradiţiile şi obiceiurile legate de această sărbătoare.



"Ispasul e ca în ziua de Paşte, sărbătoare mare şi noi o prăznuim că aşa-i lăsat. Ne gătim acum de Ispas, pregătim astăzi Pasca, mâine ne ducem la biserică", a spus Olga Bivol, locuitoare a satului Cojuşna.



Femeia spune că în casa sa este o tradiţie ca în fiecare an de Ispas să pregătească cozonaci, pască, răcituri şi ouă roşii.



"Am pus răcitura la foc, şi ea când fierbe, deja i-am luat spuma şi îi punem rădăcinile."



"Cum mama mea îmi spunea asta e o tradiţie nici nu se uită niciodată. Şi nepoţii şi strănepoţii în învăţăm să nu uite de tradiţie", a zis Olga Bivol, locuitoare a satului Cojuşna.



Tradiţiile sunt transmise şi generaţie tinere.



"Bunica pregăteşte Pasca, eu pregătesc pârjoalele. Ne stăruim de Paşte, de Ispas, ne străduim să ne ducem totdeauna la biserică că e sărbătoare mare", a zis Mariana Bivol, locuitoare a satului Cojuşna.



''Înălţarea Domnului că aşa este mai corect să-i spunem sărbătorii, este una din cele 12 sărbători Împărăteşti. În a 40-a zi de după Înviere timp cât a stat Hristos cel înviat printre noi are loc sfânta Sa înălţare şi cu toţii suntem martorii acestei mari minuni pe care o săvârşeşte Mântuitorul", a declarat Octavian Moşin, parohul bisericii ”Întâmpinarea Domnului” din Capitală.



Înălţarea Domnului este o sărbătoare variabilă şi depinde de data în care prăznuim Paştele.