ÎN VACANŢĂ CU CARTEA ÎN MÂNĂ. Zeci de elevi studiază în şcolile de vară din Capitală

Dacă aţi crezut că în vacanţă copiii uită de cărţi, atunci aflaţi că şcolile de vară în această perioadă sunt arhipline de elevi.

Zeci de copii din clasele primare până la cele liceale studiază de dimineaţă până seară matematică, engleză şi franceză, în timp ce părinţii sunt ocupaţi la serviciu.

Elevii intră în clasă la ora 09:00 şi pleacă acasă după ora 17:00.



Un liceu privat din Capitală nu a intrat în vacanţă ci a lăsat uşile deschise pentru copii şi în perioada verii. Într-una din zile am găsit la studii 17 elevi din clasele primare.



Programul distractiv este pe placul picilor.



"La care şcoală îţi place? La cea obişnuită sau asta de vară? - La asta de vară, fiindcă ne scot mai des afară şi nu avem note."



Cei mai mulţi dintre părinţi îşi aduc odraslele la şcoala de vară pentru că sunt ocupaţi, iar alţii pentru că îşi doresc ca aceştia să fie mai pregătiţi pentru noul an de studii.



"Ei îşi aduc copiii să se odihnească, să fie în siguranţă şi să se dezvolte intelectual. Copiii au nevoie de educaţie permanentă şi chiar şi în vacanţă", a spus directoarea şcoalii de vară, Tatiana Calistru.



Şi dacă tot e vacanţă, picii nu stau chiar toată ziua cu pixul în mână. Au diverse activităţi, merg în excursii şi se distrează.



La o altă şcoală de vară din Chişinău, pe lângă orele de cultură generală, elevii studiază educaţia financiară, despre care au aflat pentru prima dată.



"Noi învăţăm într-un mod mai interactiv. Avem parte de oaspeţi, de oameni care fac afacerile lor. Avem materiale pe care nu le are o şcoală obişnuită", a spus profesoară de educaţie financiară la şcoala de vară, Natalia Vîzova.



Un sejur de 10 zile costă de la 2.100 de lei până la 3.500 de lei. Pachetul mai include şi o alimentaţie sănătoasă pe tot parcursul zilei.