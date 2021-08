În unele localităţi din Moldova, limba română e străină. Mulți oameni n-o înțeleg, dar vor s-o învețe

În 31 august, în timp ce la Chișinău se rosteau discursuri patriotice și se aduceau omagii limbii române, la Comrat era o zi obișnuită. Nimeni dintre cei cu care am discutat nu ne-a putut spune ce sărbătoare este marcată în 31 august.''- Cunoaşteţi ce zi este astăzi?- Ştiu că în 27 august a fost Ziua Independenţei.- Dar astăzi?- Astăzi nu ştiu.''''Astăzi este Ziua Independenţei, dacă nu greşesc.- Ziua Independenţei a fost în 27 august.- Atunci nu ştiu. Ştiu că astăzi este sărbătoare şi totul este închis.''- Ce sărbătoare este astăzi în Republica Moldova?- Nu ştiu.- Astăzi este Ziua Limbii Române.- Nu înţeleg.''Am încercat să aflăm de la locuitorii din Comrat cât de importantă este să cunoaşterea limbii oficiale a statului în care s-au născut.''- Vorbiţi în rusă, altfel nu vă înţeleg.- Dar în română nu înţelegeţi?- Nu.'''' Eu vă adresez întrebările în limba română, dar dvs răspundeţi în limba rusă?- Vorbiţi în limba rusă, eu nu înţeleg limba română."Pe una dintre străzile din centrul orașului am găsit, totuși, o femeie care ne-a răspuns în limba română. Însă ea a spus că vorbeşte aşa-zisa "limbă moldovenească".''Dacă spuneţi "limba română" nu o vorbesc, dar dacă spuneţi "limba moldovenească", o cunosc. Întrebarea trebuie de adresat corect.''Ulterior, am mers cu camera ascunsă în mai multe magazine şi la piaţa din Comrat. Vânzătorii nu ne-au putut deservi, pentru că nu cunoșteau limba română."Condimente aveți? Aveți în vânzare?- Brânză?- Nu cunoașteți româna? Nu știți, da? ""- Bună ziua. Stafide aveţi?- Ce?- Stafide.- Eu nu ştiu ce înseamnă asta.""-Carnea este de porc sau de vită?- Preţul?- Nu ce fel de carne este? Carne de porc, de vită?Primarul orașului Comrat, Serghei Anastasov, ne-a spus că tot mai mulți localnici vor să înveţe limba română.''La noi în oraş locuiesc mai multe naţionalităţi, tot mai mulţi vorbesc limba de stat. Eu cred că în curând toţi cetăţenii vor vorbi limba de stat şi o să trăim mai bine.''Bașcanul Găgăuziei, Irina Vlah, a scris pe Facebook un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române. În postare, Vlah a menționat că Limba română este una dintre cele mai mari valori ale poporului Republicii Moldova, iar cunoaşterea unei limbi este o oportunitate de a construi prietenii și parteneriate.Potrivit unor date neoficiale, doar 20 la sută dintre locuitorii Autonomiei Găgăuze vorbesc limba română.