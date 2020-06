În ultimii 11 ani a donat peste 25 de litri de sânge. Povestea unui antrenor de lupte libere din Capitală

În ultimii 11 ani a donat peste 25 de litri de sânge. Este povestea unui antrenor de lupte libere din Capitală. Ion Crăciun se numără printre cei trei donatori activi şi emeriţi ai Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui. În semn de recunoştinţă, Guvernul le-a acordat voluntarilor diplome. Acţiunea a avut loc în contextul "Zilei Mondiale a Donatorului" marcată anual, în 14 iunie.



Antrenorul Ion Crăciun are 36 de ani. La vârsta de 25 de ani a decis să doneze sânge, pentru ca să dăruiască viaţă altora, dar şi să o fortifice pe a sa.

ION CRĂCIUN, donator: "Fiind tot în domeniul sportului, am auzit că chipurile dacă donezi din când în când sânge se mai fac careva schimbări în organism".



Iar de atunci, bărbatul a donat mai mult de 50 de ori sânge.



ION CRĂCIUN, donator: "Primii cinci ani, în mediu 5-6 ori pe an. În prezent, în mediu de 2-3 ori", a spus Ion Crăciun.



Bărbatul nu a încetat să doneze sânge nici în timpul pandemiei de COVID-19. Ultima oară a făcut acest lucru în luna aprilie. În această perioadă, procesul de donare a sângelui are loc în condiţii speciale.



ION CRĂCIUN, donator: "La fiecare punct de donare deservim nu mai mult de 20 de donatori pentru o oră de activitate. Se invită donatorii în anumite ore, în anumit număr, astfel ca să se evite orice aglomeraţie".



Din cauza pandemiei, în ultimele luni, numărul donatorilor de sânge s-a redus de aproape patru ori, comparativ cu aceiaşi perioadă a anului trecut. Pentru a îmbunătăţi situaţia, autorităţile au lansat la sfârşitul lunii trecute o campanie naţională de donare a sângelui.



SVETLANA CEBOTARI, directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui: "Din 25 mai şi până astăzi avem peste 3700 de donări, oameni care s-au prezentat în cele 20 de puncte de donare a sângelui, care activează în mod normal zi de zi în ţară, dar şi în multe alte puncte mobile".



Campania lansată de Ministerul Sănătății în parteneriat cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui se va încheia în data de 26 iunie.

Sângele este un dar nepreţuit care nu poate fi cumpărat, ci doar poate fi donat. În urma unei singure donări, pot fi salvate trei vieţi. Persoanele care vor să doneze sânge trebuie să aibă vârsta între 18 şi 60 de ani şi o greutate corporală de cel puţin 50 de kilograme.

Datele oficiale arată că, în fiecare an, în ţara noastră sunt făcute 80 de mii de donări de sânge, între care 70 la sută sunt voluntare.

Totodată, până acum, 150 de persoane vindecate de COVID-19 au donat plasmă convalescentă, contribuind astfel la tratarea a 45 de oameni infectaţi cu noul coronavirus, aflaţi în stare gravă, anunţă Ministerul Sănătăţii.