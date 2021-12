În toiul pregătirilor pentru Crăciun. Restaurantele din țară se întrec în oferte

''Abia am anunţat despre cina noastră şi mai mult de jumătate din locurile din local sunt rezervate. O să avem muzică live, vin fiert tradiţional moldovenesc în cantităţi nelimitate şi vom organiza oaspeţilor şi excursii. Am pregătit un meniu de sărbători care include mâncare tradiţională.”, a spus Olga Ovchinnikova, manager restaurant.Administratorul acestui local din Capitală spune că în interior vor avea acces doar cei care vor prezenta certificatul de vaccinare împotriva COVID-19, rezultatul negativ al testului PCR sau testului antigen.''Avem un program cu DJ, zonă foto, iar totul este doar pe rezervări. Avem platou de peşte, platou mediteranean cu midii, calmar, creveţi, icre roşii, ceva mai special. Desigur că este şi asorti de caşcaval şi, principalul, salata olivie, mulţi oameni s-au obişnuit.'', a precizat Boris Bugor, manager local.Şi proprietarul acestui restaurant afirmă că s-a pregătit din timp pentru sărbătorile de iarnă.''Vom avea bucate tradiţionale gătite la grătar, precum carne de găină, carne de vită. Am pregătit un eveniment grandios, o masă foarte frumoasă cu un asortiment bogat de bucate, băuturi.'', a declarat PAndrei Moiseenco, proprietarul localului.Preţurile variază între 850 de lei şi două mii de lei.