În țara noastră a fost înregistrat un prim caz de imunizare cu două vaccinuri diferite. Este vorba despre un moldovean de peste 50 de ani, care a decis să primească rapelul la un punct mobil de imunizare amplasat chiar lângă piaţa în care a mers la cumpărături. Colac peste pupăză, acesta a uitat ce ser a primit inițial, iar medicii din cadrul maratonului nu dispuneau de registrul electronic pentru a verifica. Bărbatul se simte bine, însă nu dispune de un certificat de vaccinare.VEACESLAV GUŢU, epidemiolog ANSP:"Este locuitor al oraşului Ştefan Vodă. A fost vaccinat pe 26 mai cu Pfizer şi la data de 16 iunie a fost imunizat cu AstraZeneca."Astfel, autorităţile din sănătate spun că au rămas stupefiate când au fost anunţate despre această eroare. ANSP nu-şi poate explica cum a fost posibil ca bărbatul să admită o astfel de greşeală, mai ales că medicii de la policlinica unde primise prima doză, l-au anunţat despre data rapelului şi tipul vaccinului administrat.VEACESLAV GUŢU, epidemiolog ANSP:"Cea de-a doua doză a fost administrată de o echipă mobilă din preajma pieţii unde el s-a apropiat şi a spus că vrea AstraZeneca."Aşa că medicii de acolo l-au crezut pe cuvânt şi i-au administrat serul cerut de bărbat.VEACESLAV GUŢU, epidemiolog ANSP:"Fiind o echipă mobilă, au înregistrat această persoană în registrul de mână, iar după încheierea zilei de imunizare au introdus în registrul electronic toate persoanele în acea zi."Când a fost depistată greșeala, acesta a fost imediat contactat de medicul de familie şi, timp de câteva săptămâni s-a aflat sub monitorizare strictă a specialiştilor.VEACESLAV GUŢU, epidemiolog ANSP:"Persoana nu a dezvoltat nicio reacţie măcar uşoară după prima doză şi nici după a doua doză."Acum, echipa de IT al ANSP lucrează la softul care să-i permită eliberarea certificatului de vaccinare cu ambele doze de ser. Deocamdată, acesta are la mână doar certificatul de vaccinare cu Pfizer. Deocamdată, Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu recomandă vaccinarea împotriva COVID-19 cu seruri. Între timp, în Canada a fost aprobat un astfel de protocol de imunizare cu doze diferite, iar recent s-a aflat că şi cancelarul german, Angela Merkel, a primit la rapel o altă doză de vaccin decât AstraZeneca.