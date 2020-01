În stomacul Cristinei Țopescu au fost găsite mai multe tipuri de medicamente

O expertiză toxicologică a fost dispusă în cazul regretatei jurnaliste Cristina Țopescu, după ce în stomacul ei au fost găsite mai multe tipuri de medicamente. Urmează să se stabilească dacă este vorba despre o sinucidere sau o supradoză accidentală.



Presa română scrie că expertiza medico-legală nu a putut fi făcută, deoarece trupul se află într-o stare avansată de putrefacție. Concluziile preliminare ale anchetei arată că jurnalista ar fi murit, cel mai probabil, în somn, în urmă cu aproximativ două săptămâni. Între timp, pe Internet a fost făcută publică înregistrarea unui apel telefonic pe care Cristina l-a făcut înainte de moarte. Ea şi-ar fi sunat un prieten căruia i-a povestit că a suferit două atacuri de panică.



"Ieri am făcut atac de panică, am reuşit să mă pun pe picioare, să fac emisiunea. Azi dimineaţă am făcut din nou, mi-a trecut, acum iar m-a luat. Mi se încleştează maxilarele şi nu pot să respir şi nici nu sunt genul să chem salvarea. Nici nu vreau să chem, n-am cum, că cu atâţia căţei, cine dracu intră aici?!", a spus jurnalista, Cristina Țopescu.



Cristina Ţopescu a murit la doar 59 de ani. Fiica marelui comentator sportiv, regretatul Cristian Țopescu a fost găsită în casă, duminica trecută, după ce o prietenă, care îi este şi vecină, a chemat poliția, pentru că nu o mai văzuse de aproximativ trei săptămâni şi nici la telefon nu a mai răspuns, din 23 decembrie.

În ultimii ani, jurnalista suferea de depresie provocată de moartea tatălui său, care s-a stins din viaţă în 2018. Cristina Ţopescu s-a născut în 4 iulie 1960, la Oradea. De-a lungul carierei sale în televiziune, ea a lucrat la mai multe posturi TV, între care TVR, Prima TV şi Antena 3.