În Statele Unite, numărul cazurilor confirmate de COVID-19 este de aproximativ 143 de mii, iar cel al deceselor, de aproape 2500. Unul dintre scenariile luate în calcul de autorităţile americane indică însă un bilanţ sumbru pe toată durata pandemiei, de până la 200 de mii de morţi.



”Se estimează că rata mortalității va atinge vârful în două săptămâni. Nimic nu poate fi mai rău decât să ne declarăm victorioși înainte să obținem această victorie. Vom prelungi recomandările noastre până pe 30 aprilie pentru a încetini răspândirea virusului”, a spus președintele SUA, Donald Trump.



Cea mai gravă situație este în New York, cu aproape 60 de mii de cazuri de infectare și aproximativ o mie de decese.



”Avem de a face cu ceva absolut diferit de încercările peste care am trecut în trecut. Este ceva dificil, invizibil și derutant, dar vom trece peste asta împreună”, a spus primarul New York-ului, Bill de Blasio.



O asistentă medicală a distribuit o poză tulburătoare de la morgă cu un camion frigorific plin de cadavre.



Situația este foarte gravă și în Spania, a doua cea mai afectată țară din lume după numărul victimelor. 6800 de oameni au murit din cei peste 80 de mii de infectați. Militarii, care participă activ la eforturile de evitare a răspândirii virusului, au dezinfectat mai multe locuri.



În Marea Britanie, şeful adjunct al autorității naţionale de sănătate publică estimează că perioada dificilă este abia la început.



”Cred că vor fi trei săptămâni pentru revizuire, două sau trei luni pentru a vedea dacă l-am învins și aproximativ trei-șase luni în mod ideal pentru a vedea în ce moment putem reveni la normal. Și este posibil să dureze mai mult decât atât”.



În Marea Britanie sunt aproape 20 de mii de cazuri de COVID-19 şi peste 1200 de decese.



În India, restricţiile impuse de autorităţi nu sunt respectate: mii de oameni se înghesuie în staţiile de autobuze din New Delhi. Ei pleacă spre satele natale după ce, din cauza pandemiei, şi-au pierdut locurile de muncă.



În India, din cauza numărului mic de teste efectuate, sunt raportate doar puţin peste o mie de cazuri şi 29 de decese.