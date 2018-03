În sfârşit, VINE PRIMĂVARA! De săptămâna viitoare scăpăm de temperaturi negative

FOTO: PUBLIKA.MD

După mai bine de o săptămână de ninsori, primăvara îşi intră în drepturi. Începând de luni, temperaturile, pe timp de zi, vor urca până la opt grade cu plus, iar noaptea vom avea zero grade. Iar spre sfârşitul săptâmânii viitoare, meteorologii ne promit maxime de până la 19 grade în sudul ţării.



"Treptat se aşteaptă să crească temperaturile şi vom aveam din nou temperaturi primăvăratice. Ne aşteptăm să mai avem precipitaţii doar că deja sub formă de ploaie şi începând cu data de 26", a spus Ghenadii Roşca, meteorolog.