În semn de protest, angajaţii nodului feroviar Ocniţa, vor să blocheze circulaţia trenurilor marfare

Angajaţii nodului feroviar Ocniţa planifică, în semn de protest, să blocheze săptămâna viitoare circulaţia trenurilor marfare care intră în ţară pe la nordul republicii. Aceştia se plâng că nu au primit salariile din luna noiembrie iar conducerea căilor ferate îi hrănesc doar cu promisiuni. Şeful CFM, Adrian Onceanu, a refuzat să discute cu reporterul Prime care a încercat să afle când feroviarii îşi vor ridica lefurile. Imediat ce a aflat cu cine vorbeşte, Onceanu a închis telefonul.

Ala Perestan lucrează împreună cu soţul şi fiul său la nodul feroviar Ocniţa şi spune cu lacrimi în ochi că, din noiembrie, nimeni din familia sa nu şi-a ridicat salariul.



"Noi mai înainte mai împrumutam bani, da acum lumea nici nu dă pe datorii. Că noi încă nu am dat datoriile. Nici producţie deja nu dau. Cât se poate de răbdat, eu nu ştiu. Comunalele trebuie plătite, copiii trebuie îmbrăcaţi.", a declarat Ala Perestan, angajat feroviar.



Într-o situaţie similară este şi Oxana Babii. Femeia are doi copii mici pe care nu are cu ce s-ai întreţină.



"Cea mai mare problemă este că nu avem cu ce achita serviciile comunale. E frig, copiii se îmbolnăvesc. Nu avem bani să cumpărăm lemne pentru foc pentru a încălzi casa. Supravieţuim datorită părinţilor."



Şi Tatiana Neli spune că i-a ajuns cuţitul la os. Ea activează în domeniul feroviar împreună cu soţul, iar de trei luni, familia supravieţuieşte... pe datorie.



"Trebuie să trăim. Dar cum să trăim? Pe 22 decembrie noi am primit leafa din luna octombrie. Atâta timp, cum omul să trăiască iarna când îi frig."



Pentru că au ajuns la limita răbdării, angajaţii nodului feroviar Ocniţa planifică să blocheze marţi, 23 februarie circulaţia trenurilor.



"Noi ne gândim că toate trenurile. Poate trenul suburban, care merge, că vine lumea la lucru, lucrători şi să nu îngheţe lumea. Iaca aista putem să dăm voie, da, să treacă. Da marfa intră în ţară în fiecare zi.", a declarat Oxana Babii, angajat feroviar.



Feroviarii de la Ocniţa au anunţat conducerea CFM despre intenţia sa miercuri, 17 februarie, printr-o scrisoare. A doua zi, ei au primit un răspuns în care sunt îndemnaţi să renunţe la blocarea trenurilor pentru a nu agrava şi mai mult situaţia economică a întreprinderii. Am încercat să aflăm de la şeful interimar al Căilor Ferate, Adrian Onceanu, când feroviarii îşi vor ridica salariile, însă acesta ne-a închis telefonul imediat ce ne-am prezentat.



"Bună ziua. Eu mă numesc Nicolae Boico, de la televiziunea PRIME sunt, Primele Ştiri. Domnule Onceanu, am aşa o între...."



La începutul lunii ianuarie, angajaţii feroviari de la Ocniţa au ieşit la protest fiind nemulţumiţi că nu şi-au primit salariile, însă nu au fost auziţi. În prezent, CFM se confruntă cu probleme financiare grave. La întreprinderea activează 6800 de angajaţi. Majoritatea nu şi-au ridicat lefurile din luna octombrie anul trecut, iar datoriile salariale se ridică la aproximativ 69 de milioane de lei. Şeful general interimar al Căilor Ferate din Moldova, Adrian Onceanu, a declarat anterior că pentru a reduce din cheltuieli, instituţia ar putea fi reorganizată. Acesta a propus închiderea mai multor staţii feroviare din ţară, dar şi concedierea a peste o mie de angajaţi.