În secolul XXI, pe plaja din "Valea Morilor" nu există nicio toaletă. Unii îşi fac nevoile într-o clădire abandonată din zonă

În secolul XXI, oamenii care vin la plaja în parcul "Valea Morilor" nu au unde merge la toaletă. Există una, dar e încuiată, aşa că oamenii sunt nevoiţi să parcurgă jumătate de parc pe jos.



Cea mai apropiată toaletă publică este lângă Scara Cascadelor. De aici, de pe plajă, îţi ia zece minute să ajungi până la ea.



Cei care nu au răbdare sau nu vor să meargă atât pe jos folosesc o clădire abandonată din apropiere, unde mirosul e insuportabil.

Oamenii spun că lipsa toaletelor publice într-un parc este inadmisibilă pentru o Capitală europeană:



"Bineînţeles că este o incomoditate. Mai sunt toalete în parc, dar nu sunt legate la canalizare. Am fost de faţă când nişte turişti străini au intrat în toaletă şi au început să râdă. Mi-a fost ruşine".



"E foarte rău că nu este un WC public. Cum aşa? Noi vrem să ajungem în Europa, acolo, sunt toalete la fiecare staţie".



"Ar trebui o toaletă publică, cu plată sau fără, deja cum va fi, dar numaidecât trebuie. Sunt şi copii, maturul mai rabdă, dar copilul nu rabdă nicidecum".



"Ce să-i faci, te pregăteşti de acasă când te porneşti. Asta este situaţia. E clar că ar fi de dorit să fie undeva în preajmă, dar dacă nu are grijă nimeni de noi".



Autorităţile vor instaleze o toaletă publică lângă plajă, dar abia la toamnă, când sezonul estival se încheie şi plaja va fi, din nou, pustie.



"În primul rând, cum vă spuneam, noi am iniţiat proiectul anul trecut, după asta au urmat proceduri de coordonări şi aşa mai departe şi inclusiv, procedura de achiziţii. Dacă vorbim de "Valea Morilor", nu departe, la Scara Cascadelor, este tot veceu construit capital cu aceleaşi condiţii despre care am vorbit", a declarat Vasile Efros, şef de secţie Direcţia Locativ-Comunală şi Amenajare.



Conform proiectului, noua toaletă va fi dotată cu toate utilităţile şi va avea sistem de monitorizare video. Construcţia va costa jumătate de milion de lei. O altă toaletă va fi construită în zona Teatrului Verde.