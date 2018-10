În satul Vatici a fost înălţată o biserică. Enoriaşii au mers să asculte prima liturghie din noul lăcaş

După ani de aşteptări, locuitorii din satul Vatici, raionul Orhei, au acum unde îşi spune rugăciunile. În sat a fost înălţată o biserică nouă. Până acum, oamenii spun că erau nevoiţi să meargă până la mănăstirea Curchi pentru a participa la slujbe.

Fericiţi, zeci de enoriaşii au mers dis-de-dimineaţă să asculte prima liturghie din noul lăcaş.



În fiecare duminică, Vera Babin mergea la mănăstirea Curchi din apropierea satului pentru a se ruga. Femeia spune că era nevoită să parcurgă o distanţă de trei kilometri.



"Mergeam în satele din vecinătate, mergeam pe jos prin pădure pe glod. Pentru noi creştinii e o mare bucurie că venim la sfânta liturghie să auzim cuvântul lui Dumnezeu", a spus Vera Babin, locuitoare a satului Vatici.



"Suntem foarte bucuroşi că s-a construit aşa biserică frumoasă", a menţionat un credincios.



"Biserica din satul Vatici este un obiect de cult foarte important pentru acest sat şi pentru toţi creştinii ortodoxi. S-a zidit încetişor cu ajutorul lui Dumnezeu, cu multă răbdare", a afirmat un localnic.



Prima slujbă a fost oficiată de Episcopul Siluan de Orhei. Înălțarea bisericii la Vatici a fost un proiect de suflet al ierarhului.



"Am trăit bucuriile sfintei liturghii împreună cu crendincioşii acesti localităţi care veneau şi pe vând, şi pe ploaie, şi pe ger şi pe arşiţă veneau pe jos la mănăstirea Curchi. În mai puţin de un an am reuşit să realizăm această micuţă dar drăguţă biserică", a declarat Siluan Şalari, PS Episcopul Siluan de Orhei.



Cheltuielile pentru construcţia lăcaşului de cult au fost suportate de mai mulţi sponsori.



"Mergând la Curchi de mai mulţi ani am înţeles că este un proiect aici la Vatici şi am hotărât să facem donaţii şi am auzit că aici niciodată nu a fost biserică am socotit că este un lucru foarte frumos", a subliniat Svetlana Donescu, ctitor.



În satul Vatici locuiesc peste 1.000 de oameni.