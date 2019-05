În satul Mihăileni din Râşcani, covoarele moldoveneşti au fost vedetele unui festival. 25 de meşteri populari au expus adevărate opere de artă

Covoarele moldoveneşti au fost vedetele unui festival organizat în satul Mihăileni din raionul Râşcani. 25 de meşteri populari din nordul ţării, au expus adevărate opere de artă care au impresionat vizitatorii. Ansamblurile folclorice din zonă au încălzit atmosfera la eveniment.





Ludmila Scutaru a învăţat să țese covoare încă de la vârsta de şapte ani de la bunica sa.Femeia susţine că, în ultimii ani, acestea au început să fie mult mai solicitate, aşa că nu duce lipsă de clienţi.



Meșterițele susţin că acest festival este un bun prilej pentru a promova covorul, dar şi arta ţesutului, în general.





"Am venit să le arăt că am muncit şi iată ce am făcut când eram eu tânără. Le păstrez să le am pentru mine."



"Acestea a noastre sunt bogăţia Moldovei covoarele moldoveneşti, sunt din bunici, am covor de peste 200 de ani, peste 150 de ani, covoare vechi, vechi. "