În Republica Moldova ar putea fi introdusă o interdicție temporară de export a grânelor

Președintele Maia Sandu a recomandat Guvernului să se introducă pe teritoriul țării noastre o interdicție temporară de export a grânelor. Anunțul a fost făcut de către șeful statului după ședința Consiliului Suprem de Securitate.

”Am văzut cu toții despre o anumită tranzacție efectuată de Agenția Rezerve Materiale în aceste săptămâni, atunci când din rezerva de stat au fost vândute grâne, care ajung la export. Chiar dacă noi am discutat că acest proces de reîmprospătare să fie folosită pentru a crește oferta pe piața internă, pentru a menține prețurile. Pentru ca lucrurile nu s-au întâmplat așa cum am discutat, pentru că anumite instituții ale statului, în aceste săptămâni, nu s-au ținut de cuvânt și nu au îndeplinit obligațiunile, dimpotrivă, am recomandat astăzi Guvernului să se introducă o interdicție temporară la exportul grânelor.”, a declarat Președintele Maia Sandu.

Totodată, președintele a anunțat că va fi creat un grup de lucru care va care pot fi intervenții din rezerva de stat pentru ajutorul companiilor de panificație și crescătorilor de animale.

”Se va face acest grup de lucru, care trebuie să dertermine care pot fi intervențiile din rezerva de stat, așa încât să putem să ajutăm și companiile producătoare de pâine, pentru ca să nu permitem creșterea prețurilor la pâine, dar și crescătorii de animale care au nevoie de furaje.”, a comunicat Președintele Maia Sandu.

Șeful statului a mai menționat că va fi făcută o anchetă ”a acestui proces, prin care Agenția de Rezerve Materiale a decis să vândă o parte din grâul care urma să fie reînnoit”.