ÎN RÂND PENTRU VACCINARE. Zeci de persoane au făcut vaccinul contra rujeolei

În această minivacanţă, centrele medicilor de familie sunt luate cu asalt de cei care nu au reuşit să facă vaccinul împotriva rujeolei. Părinţii trebuie să obţină şi un certificat care confirmă imunizarea contra acestei boli pentru ca micuţii lor să fie admişi la studii. Doctorii dau asigurări că vaccinul nu prezintă pericol şi este necesar în condiţiile în care avem cod de portocaliu de rujeolă.



Corneliu Croitoru are şapte ani şi în această toamnă merge în clasa întâi. Băiatul a venit să se vaccineze împreună cu bunica sa, la insistenţa profesorilor de la şcoală.



- Vaccin. Ca să te duci în clasa întîi?

- Dar ţi-au explicat părinţii sau bunica, pentru ce acest vaccin?

- Să nu am bube.



"În legătura cu bolile care se răspândesc, am vrea ca nepoţelul să fie sănătos. Chiar astăzi am fost la prigătire şi s-a anunţat că trebuie să avem un certificat de la medic", a spus Fedora Croitoru, bunica.



Înainte de vaccinare, medicul de familie examinează starea sănătăţii copilului.



-Eşti bine, nu te doare nimic?

- Nu.

- Te pregăteşte pentru şcoala?

- Da. Spune "a", totul e bine."



Procedura de vaccinare durează câteva minute.

- Ai simţit ceva?

- Nu.

- Bravo. Ţine. Gata.



"Copiii trebuie imunizaţi împotriva rujeolei la un an, şapte şi 15 ani. Vaccinul este gratuit. Cei care au omis una dintre aceste perioade, pot fi vaccinați conform planului individualizat de imunizare, stabilit de medic de familie."



"Vaccin în sine se suportă foarte uşor, nu dă reacţii adverse. Avem numai trei contraindicaţii: sarcina, imunodeficienţa confirmată şi reacţia alergică severă la componentele vaccinului", a spus Nicoleta Artin, şef secţie la Asociaţia medicală, Ciocana.



Medicii îndeamnă părinţii să se asigure că odraslele lor au certificate care confirmă imunizarea.



"Toţi copiii vor primi certificate prin intermediul medicului de familie despre datele de vaccinare. Fiecare lucrător medical va vizita clasa şi va discuta cu copii, care şi din care ţara, respectiv, a sosit. Vor face examen preventiv al acestor copii. În cazul dacă vor apărea suspiciuni,imediat vor fi readresaţi la medicul de familie", a spus Zinaida Obrijanu, şef secţie la Asociaţia medicală, Ciocana.



În data de 20 august, Ministrul Sănătății, Svetlana Cebotari, a anunţat Cod Portocaliu de rujeolă în ţară. Potrivit datelor Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, în prezent, numărul îmbolnăvirilor a ajuns la 170. Cele mai multe cazuri sunt în raioanele Ceadâr-Lunga, Vulcănești și Ungheni.