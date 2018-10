În raionul Criuleni a fost organizat festivalul cartofilor

Şi cartofii au deja un festival dedicat lor. Acesta a fost organizat în premieră la Râşcova, raionul Criuleni. Producătorii s-au lăudat cu recolta bogată din acest an, iar gospodinele au adus la festival diferite bucate delicioase, cum ar fi plăcinte cu cartofi şi chiar torturi preparate cu această legumă. Vizitatorii nu au rezistat tentaţiei şi şi-au umplut sacoşele cu de toate.



Cei mai entuziasmaţi au fost străinii prezenţi la eveniment, care au roit în jurul meselor doldora de bunătăţi.



"Mă simt foarte bine. Sunt nişte produse excelente. Acesta este un dovleac, un dovleac pentru Halloween. "



Ambasadorul Suediei a cumpărat câteva kilograme de cartofi. Oficialul spune că legumele moldoveneşti au un gust deosebit.



"Este un loc minunat şi sunt bucuroasă că am avut posibilitatea să vin aici, la acest festival. Este o adevărată plăcere. Am cumpărat câteva kilograme de cartofi şi câţiva dovleci", a spus Ambasadoarea Suediei în Moldova, Anna Lyberg.



Cultivarea cartofilor este o activitate cu tradiţie la Râşcova. Aceasta se transmite deja de ani buni din generaţie în generaţie.



"Aceasta este o muncă grea, continuă, dar rezultatul merită. Să nu stricăm dinastia o să continuăm să creştem cartofi."



"Cartoful a fost de când eu ţin minte satul acesta. Irga şi americanca. Să arătăm şi mai uşor să ne putem vinde marfa, căci este cam greu de realizat."



"Din cartofi se fac foarte multe feluri de mâncare aşa că noi ne bucurăm că localitatea păstrează tradiţia veche pe care am primit-o de la străbuneii noştri", a spus primarul satului Râşcova, raionul Criuleni, Dumitru Sârbu.



"Râşcovenii se numesc vatra cartofarilor. Şi aici am zis eu, domn primar cred că este o idee bună. Se merită să promovăm tradiţiile frumoase", a spus preşedintele raionului Criuleni, veaceslav Burlac.



Potrivit Ministerului Agriculturii, în acest an, fermierii moldoveni au strâns aproximativ 360 de mii de tone de cartofi.