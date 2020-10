În raionul Cantemir au fost înregistrate cele mai puţine cazuri de COVID-19, de la începutul pandemiei

Pe o stradă din oraşul Cantemir am întâlnit-o pe această femeie care spunea că vine de la piaţă, unde lucrează în calitate de vânzătoare."Foarte puțină lume. Oamenii nu au bani. Iaca puteți să veniți într-o zi să stați lângă mine și o să vedeți ce lume este acolo. Că nu este aproape nimeni."Femeia ne-a spus că odată cu apariţia noului virus viaţa ei s-a schimbat radical. Mai întâi, a rămas fără de lucru fiindcă timp de trei luni piața unde își câștiga existența a fost închisă. Acum a revenit la muncă, dar situația ei financiară nu s-a îmbunătăţit. Prin acelaşi necaz trec şi alţi vânzători plictisiţi în aşteptarea unui cumpărător care se va limita la o pâine şi ceva de-ale gurii.''E mai puțină lume, lumea e plecată. Mai mult îs oameni în vârstă. Tineret practic nu-i. Cred că asta este problema."Pe drumurile din sate şi mai rar întâlneşti vreun trecător, iar cei pe care i-am găsit erau abătuți şi marcați de problemele cotidiene multiplicate de pandemie. Chiar şi aşa, unii refuză să creadă în existenţa coronavirusului."Nu am mai crezut în pandemie și nici nu mai cred nici în ziua de azi. Prima lună când s-au panicat toți, da acum , tot normal."''Lumea a devenit mai închisă și mai retrasă. S-a schimbat complet. Nu-i ceea ce era. Nici în ospeție să te duci, nici afară să ieși normal".Până acum, în raionul Cantemir au fost raportate 242 de cazuri de COVID-19 şi 5 decese. Alte aproape şase sute de persoane se afla sub supraveghere medicală.