În prima duminică după Paștele ortodox, peste 1.500 de cupluri s-au căsătorit ieri la Moscova

FOTO: publika.md

În prima duminică după Paștele ortodox, peste 1.500 de cupluri s-au căsătorit ieri la Moscova. Proaspeţii căsătoriţi speră că această zi, cunoscută la ruşi drept Sărbătoarea Dealului Roșu, le va aduce fericire în căsnicie.



Cuplurile au depus cererile de căsătorie cu șase luni în urmă, pentru a fi siguri că își vor uni destinele anume în această zi.



”Acesta este primul weekend după sfârșitul postului mare. Am hotărât să alegem anume această dată.”



”Suntem și așa siguri că vom avea o căsnicie fericită, dar, dacă avem o ocazie în plus de a ne asigura de acest lucru, de ce nu am face-o?!”



În acest an au fost înregistrate și mai multe căsătorii decât de obicei. De dimineață până seara, oficiile stării civile au fost pline.



”În ultima perioadă, tinerii au început să ţină cont de tradițiile ortodoxe. S-a început sezonul căsătoriilor, dar, chiar și așa, astăzi am avut cu 100 de căsătorii mai multe decât de obicei.”



În tradiția rusă, Sărbătoarea Dealului Roșu mai simbolizează și venirea primăverii.