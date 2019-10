În premieră, Novak Djokovic va participa la turneul ATP de la Tokyo

Foto: facebook.com

Tenismanul sârb Novak Djokovic va participa în premieră la turneul ATP de la Tokyo, iar până la debut a avut parte de o experiență unică.



Nole a primit câteva lecţii de sumo de la foști luptători profesioniști. Apoi liderul mondial a încercat să pună în aplicare ce a învățat într-o luptă cu unul dintre foștii sportivi, însă nu a avut succes.



Djokovic a glumit, spunând că mai are nevoie doar de câteva kilograme și este pregătit să concureze.



"Am vorbit cu tatăl meu şi i-am povestit că în premieră am văzut pe viu pe luptători de sumo. Ţin minte, mulţi ani în urmă, am privit la televizor prestaţia lui Akebono şi Yokozuna, care au fost favoriţii noştri", a menţionat Djokovic.



În primul tur Djokovic îl va întâlni pe australianul Alexei Popîrin, venit din calificări.

Turneul este dotat cu premii de peste 1,8 milioane de dolari.