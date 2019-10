În premieră, Moldova va participa la "Mister Supranational". Vezi cine este tânărul care va reprezenta ţara noastră

Foto: shok.md

Moldova participă în acest an, în premieră, la concursul internaţional destinat modelelor masculine, "Mister Supranational". La competiţia din Polonia ţara noastră va fi reprezentată de Gheorghe Creţu. Tânărul de 26 de ani trage din greu de fiare în sală de forţă pentru a-i uimi pe juraţi cu un abdomen perfect.



Gheorghe Creţu se pregăteşte intens de acest concurs. Merge zilnic la sală şi petrece acolo câte trei ore, respectă cu stricteţe un regim alimentar, iar pentru un timp a renunţat la distracţii şi ieşirile cu prietenii.



"Am făcut sport, continui să fac. Acum fac după o altă tactică de pregătire. Lucrăm mai mult la rezistenţă. Nu cunoaştem exact ce va fi", a menţionat tânărul.



Deşi îşi cunoaşte concurenţii, Gheorghe este încrezător în forţele proprii. De la 19 ani este model, iar experienţa pe care a acumulat-o lucrând cu mai multe agenţii internaţionale din Spania şi Franţa îi va fi de mare folos, spune el.



"Va fi şi modelling, fashion, lumea sportivă. Sunt etape pe care noi, ca concurenţi nu avem dreptul să le ştim. Prezentările de modă, am puţină experienţă în domeniul dat. În principiu nu este aşa greu. Proba inteligenţă, ce ştii, ştii ce nu ştii, nu ştii", a explicat Gheorghe Creţu.



Antrenorii de la sala de forţă pe care o frecventează Gheorghe au toată încrederea că tânărul va veni acasă cu premiul cel mare.



"Este un băiat disciplinat, iar disciplina rezolvă multe în viaţa noastră. Eu cred că-i va rupe pe toţi acolo. Are o şansă foarte mare", a precizat Ion Rîba, antrenor.



În finala competiţiei vor ajunge doar cinci tineri, care vor avea nevoie de votul susţinătorilor. Premiul cel mare este suma de 20 de mii de euro, dar şi avantajul de a colabora cu cele mai prestigioase agenţii de modă din lume.



"La moment lucrez la video-ul meu de promovare. Cu ei ai contact, eşti al lor şi mergi la prezentări. Sunt primul şi am onoarea să prezint ţara noastră. Să fie auzită şi în astfel de concursuri. Că avem şi noi în ţară bărbaţi, sunt gata, pozitivi şi pot face faţă acestei etape", a declarat Gheorghe Creţu, reprezentantul ţării noastre la Mister Supranational.



Mister Supranational, concursul ajuns la a patra ediţie, reprezintă una dintre cele mai importante competiţii internaţionale destinată modelelor masculine. Cei 50 de candidaţi înscrişi în cursă vor fi apreciaţi după felul în care arată, pregătirea fizică pe care o au, dar vor fi testaţi şi intelectual.