În premieră, Moldova are un campion mondial la haltere. Tudor Bratu a cucerit medalia de aur

Performanță fabuloasă pentru sportul moldovenesc! Țara noastră are în premieră un campion mondial la haltere. Tudor Bratu a cucerit medalia de aur la competiția de tineret de la Tașkent, Uzbekistan.



El a concurat în categoria de până la 89 de kilograme și la proba smuls, moldoveanul a cucerit medalia de argint, după ce a ridicat 155 de kilograme. La a doua probă, cea de aruncat, halterofilul nostru s-a clasat pe primul loc, ridicând 191 de kilograme. Cu un total de 346 de kilograme, Bratu a devenit campion mondial.



"Medalia de aur mi-a adus emoții pozitive atât mie, cât și celor care m-au susținut. Era de așteptat că voi lua medalia de aur pentru că am avut încredere în sine și am depus foarte mult efort pe parcursul anului. Am fost mândru să stau pe podium mai ales la Mondiale", a spus Tudor Bratu.

"Rezultatul e foarte important pentru Federația noastră. Prima dată în istorie am cucerit titlul de campion mondial la cateogria de tineret. Băiatul a fost bravo, a fost puternic. A avut cap și a demonstrat că s-a pregătit foarte bine înaintea acestui campionat", a precizat Antonoi Conflitti, președintele Federației Moldovenești de Haltere.



Bratu este al doilea reprezentant al Republicii Moldova care a urcat pe podium la Mondialele rezervate tineretului. Câteva zile mai devreme, Teodora-Luminița Hîncu, a câștigat medalia de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 45 de kilograme.



La competiția de la Tașkent urmează să mai intre în concurs încă un halterofil moldovean. Este vorba despre Artiom Grițenco. El va concura duminică în categoria de greutate de până la 109 kilograme.