În premieră, La Chişinău a avut loc campionatul de bouldering la care au participat peste 70 de sportivi din diferite ţări

Un nou tip de sport atrage din ce în ce mai mulţi practicanţi. Bouldering este un stil de căţărare pe bolovani sau structuri artificiale nu foarte înalte. Spre deosebire de escaladă, sportivii nu folosesc coardă, bucle sau ham de asigurare. Apărut acum un an, sportul e foarte popular, astfel că în Capitală a avut loc primul campionat de bouldering la care au venit peste 70 de participanți din diferite ţări.



Sportivii au avut la dispoziție o oră şi jumătate ca să urce 40 de trasee cu dificultate, unghiuri și înălțimi diferite.



"Aici sunt trasee simple, pe care le pot parcurge și începătorii. Însă vă oferă un punctaj mic. Desigur că avem și trasee cu grad de dificultate ridicat, pe care puțini se pot cățăra", a menţionat Petru Şevcenco, organizator.



Printre participanți se numără și Victor Cebotari. Tânărul e originar din Chișinău, dar lucrează în România: "Practic cățăratul de șase ani. Am descoperit asta în București și de acolo a început pasiunea și așa am început să particip la următoarele concursuri care se făceau în România. Practic și esclada afară, la stâncă, adică călătoresc, mă cațăr în România, Bulgaria, Grecia".

Bărbatul a venit la concurs împreună cu mai mulţi prieteni.



"În România e cu mult mai avansat. E mult mai multă lume care află de acest sport și vine la sală și încearcă să descopere lucruri noi. Moldova e la început, dar o să se dezvolte. Asta văd și cred", a spus Victor Cebotari.



Bucureșteanca Ioana Acsenia are 32 de ani, iar de 10 ani face bouldering: "Am început să merg la munte cu prietenii și pas cu pas am tranzitat la tehnica cățăratului și de atunci fac asta constant, a rămas ca un stil de viață. Am venit aici pentru că nu am fost niciodată în Chișinău, iar prietenii mei veneau aici și am zis ce ocazie minunată să fac ceea ce îmi place și să vizitez un oraș nou".



Pentru Anastasia din Odesa, acest sport înseamnă sănătate curată: "Bouldering-ul este fain, dezvoltă toate grupele de mușchi și creierului".



Campionatul Internațional de boldering a fost organizat cu suportul comunității de alpiniști din Moldova "Chișinău Bouldering Project".