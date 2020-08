În premieră, cursurile universitare se vor desfăşura de la 1 septembrie în regim mixt

Cursurile universitare se vor desfăşura de la 1 septembrie în premieră, în regim mixt. Asta înseamnă că prelegerile vor fi online, prin intermediul diferitor aplicaţii, iar seminarele şi examenele vor avea loc cu prezenţa fizică a studenţilor şi a profesorilor. Acest sistem de studiere va fi aplicat la mai multe instituţii de învăţământ superior de la noi, printre care USM, UTM şi ASEM.

Tinerii de la Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică a UTM dispun de mai multe dispozitive performante care le vor permite studenţilor să se conecteze direct sau prin wi-fi la diferite aplicaţii. De exemplu, cu ajutorul utilajului din imagini, studenţii vor putea face lucrări de laborator de acasă, sub monitorizarea profesorului.



Rectorul UTM susţine că atunci când cursurile vor fi cu prezenţa fizică se vor lua toate măsurile de protecţie împortiva noului coronavirus. Studenţii şi profesorii vor purta măşti şi vor păstra distanţa fizică. Sălile vor fi dotate cu dezinfectanţi şi termometre.



"Noi încă din luna iulie am demarat filmarea lecţiilor video pentru studenţii din anul I. Este un experiment tare reuşit, am filmat deja peste 400 de ore. Din domeniile matematică, fizică, chimie. Am creat şi o platformă unde studenţii vor avea acces la conţinutul video pentru prelegeri, seminare şi lucrări de laborator", a declarat Viorel Bostan, rector UTM.



Şi cei de la ASEM sunt gata să implementeze sistemul de studii mixt. Rectorul instituţiei susţine însă că cea mai bună metodă de învăţare este atunci când studenţii se află faţă în faţă cu profesorul.

"Studenţii care vor veni la seminar, ne vom strădui ca tot procesul să fie într-o singură sală, să nu circule. De asemenea, în acest scop vom folosi sălile care sunt pentru orele de curs de obicei, care au locuri multe şi va fi posibil de păstrat distanţa", a menționat Grigore Belostecinic, rectorul ASEM.



În Moldova sunt 27 de universităţi, dintre care 17 - de stat.