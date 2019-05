În preajma sărbătorilor pascale, agenţiile de servicii funerare din Capitală sunt luate cu asalt

Agenţiile de servicii funerare din Capitală sunt luate cu asalt, în această perioadă, pentru comenzi de monumente. Cele mai solicitate sunt plăcile executate manual, de către pictori şi gravori. Preţul acestora poate ajunge la câteva sute de mii de lei, în funcţie de gradul de dificultate şi materialul utilizat. Perioada de executare durează de la două săptămâni şi până la jumătate de an.



"În această perioadă, într-adevăr avem cele mai multe comenzi. Acum în toată Republica Moldova instalăm, cele mai multe instalări la cimitirul "Doina" le avem şi în toate raioanele avem instalări. Ajung şi în Germania, Italia, România şi alte ţări Europene. Acolo au nişte gusturi foarte mari", a spus Grigore Gîncota, proprietarul unei agenţii de servicii funere.



Monumentele sunt executate din marmură, granit şi beton. Procesul de imprimare a numelui şi anilor de viaţă a răposatului durează până la opt ore, iar pentru a ciopli în piatră chipul omului, meşterii muncesc şi două zile.



"De la cinci ore, până la două zile lucrătoare, depinde de complicația portretului. Sunt doleanțe să fie semi figură sau figură, evident ne i-a de la o săptămână şi mai sus", a zis Sergiu Bogîldea, pictor şi gravor.



Plăcile funerare sunt o modalitate de a demonstra respectul faţă de cei răposaţi, spun oamenii care au optat pentru o astfel de construcţie.



"Am făcut monumentul acest doar pentru ca atunci când vin să-i văd în faţă. Să le pot vorbi, să le pot povesti ce mai este nou, ce mai sunt schimbări în lipsa lor."



"Din puţinul nostru, e clar că pentru noi e cam scump, dar din puţinul nostru ne-am străduit şi am făcut aşa mai modest, nu prea vrem să fie ceva pompos."



Alţii însă consideră că instalarea monumentelor este mai mult un capriciu.



"Toate aceste monumente din marmură, metale scumpe şi alte chestii de acest fel nu sunt necesare nimănui. Sunt mai importante amintirile pe care le porţi în inimă."



Preoţii îndeamnă oamenii să nu exagereze şi spun că este suficientă o cruce din lemn pe care să fie indicat numele şi anii de viaţă ale răposatului.