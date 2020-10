În pofida secetei din această vară, prețul cartofilor nu va crește

Seceta din această vară a afectat parţial şi recolta de cartofi. Asta nu va servi însă drept temei pentru ca preţul legumelor să crească, spun responsabilii de la Ministerul Agriculturii. Chiar dacă productivitatea la hectar va fi mai mică decât în 2019, fermierii vor obţine o recoltă totală mai mare întrucât au semănat în acest an cu aproape cinci mii de hectare mai mult. Radu Grosu din satul Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni, are 60 de hectare de cartofi. Acum două săptămâni, fermierul a început recoltarea legumelor.''Zilnic, noi recoltăm în jur de 3 hectare. Toată marfa merge la depozit, este depozitată, este calibrată, respectiv ambalată şi livrată pe piaţa locală.'', a declarat acesta.Procesul de recoltare este semi-automatizat. Agricultorul foloseşte o combină specială, care le uşurează munca zilierilor."Scoate cartoful. Buruianul îl sortează. Puţin dacă bolohani sunt, îi iau oamenii şi îi dau într-o parte. Nu umblăm pe câmp, nu călcăm, nu stricăm nimica. Adica, e foarte uşor.''Recolta a fost parţial compromisă de secetă, dar fermierul a irigat plantaţia aşa că a reuşit să salveze legumele. Bărbatul planifică să strângă aproape 2400 de tone de cartofi, cu 600 de tone mai mult faţă de 2019.''Doar irigarea per hectar, am avut un cost adiţional în jur de 15 mii de lei la hecar. "În ţară avem aproape 23 de mii de hectare de cartofi. Potrivit Ministerului Agriculturii, anual, moldovenii consumă în jur de 240 de mii de tone de cartofi. În 2020 vom culege peste 200 de mii de tone, cu aproximativ 30 de tone mai puţin decât acum un an. Acest deficit urmează să-l importăm în mare parte din România, Ucraina, Belarus, Turcia, Țările de Jos şi Polonia."Preţul la moment eu aş putea să vă zic că este de 3,9 lei. Preţul cartofului variază în dependenţă de timp. În dependenţă de perioada post recoltare, deoarece sunt anumite cheltuieli de păstrare."Ca și anii trecuți, prețul cartofilor ar putea crește, în medie, cu un leu, la iarnă.