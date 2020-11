În plină pandemie, oameni bătrâni sunt nevoiți să vândă pe străzile din Capitală, pentru a se întreține

În plină pandemie, comerțul ambulant, deşi este interzis, înflorește pe străzile din Capitală. Majoritatea vânzătorilor sunt oameni în etate, care spun că pensiile nu le ajung. Potrivit autorităților, în ultima perioadă sunt tot mai mulţi comercianți care își vând produsele pe trotuare.Imediat ce au văzut că sunt filmaţi, oamenii au început să-și strângă marfa. Mătușa Elena a venit tocmai de la Pârâta, raionul Dubăsari, pentru a-și vinde produsele crescute acasă. Femeia ne-a spus cu lacrimi în ochi că are o pensie de doar 800 de lei, de aceea îşi încearcă norocul pe străzile Capitalei."Ieri, alaltaieri am stat la piață la Flacăra, nu am vândut nimic. Nu avem cu ce trăi, nu avem cu ce plăti comunalele."Unii spun că sunt nevoiţi să încalce legea, dar respectă regulile epidemiologice."Da noi bătrânii nu furăm, nu asta. Este munca noastră și ieșim din casă și ne rugăm Domnului să ne păzească."Alții, însă, au devenit agresivi și au încercat să-și ascundă produsele."- Numai carne, eu mi-am luat carnea, este a mea. - Păi uitați-vă. - Iată, carnea eu am cumpărat-o."Cumpărătorii spun că produsele din stradă sunt mai ieftine, dar ezită să cumpere carne și brânză în timpul pandemiei."Scuzați, știu că nu se poate, dar dacă e ieftin și calitativ eu cumpăr""Oamenii nu respectă regulile de protejare a sănătății, de răspândire a pandemiei în mijlocul celorlalți."Oamenii legii susţin că patrulează străzile din Chișinău în fiecare zi și că îi avertizează pe comercianții ambulanţi."În jur la 30 de persoane pe zi noi urmează să îi alungăm, îi avertizăm, iar unii sunt amendați persoanele."Potrivit reprezentanților ANSA, produsele vândute pe marginea drumului sunt periculoase, mai ales în pandemie."Aceste produse sunt expuse comercializării fără a avea posibilitatea de a vedea transabilitatea acestui produs, fără a garanta garantatea sau inofensivitatea acestui produs în baza unui document care ar atesta acest lucru".Aproape 1800 de persoane au fost sancţionate în acest an pentru comerţul stradal ilicit. Amenda variază între 3000 de lei și 9000 de lei.