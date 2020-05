În plină pandemie, ”Muntele” din Game of Thrones a stabilit un nou record

Hafthor Bjornsson, actorul islandez care interpretează rolul "Muntelui" în celebrul serial Game of Thrones, a stabilit un nou record de ridicat greutăţi. Considerat cel mai puternic om din lume, Bjornsson a ridicat 501 kilograme şi a bătut, astfel, recordul deţinut de englezul Eddie Hall.

Evenimentul a avut loc într-o sală de forţă fără spectatori, doar cameramanul, medicul şi câţiva membri ai echipei lui Bjornsson fiind prezenţi. "Muntele" a ridicat mai întâi 420, apoi 465, iar la final 501 kilograme.



"Nu am cuvinte. Sunt fericit şi mulţumit că am avut posibilitatea să o fac. Cred că puteam să ridic şi o greutate mai mare, dar sunt fericit de performanţa mea, familia şi prietenii mei sunt fericiţi", a spus Hafthar Bjornsson.



Hafthar Bjornsson are în palmares un titlu de cel mai puternic om din lume, cucerit în 2018, şi 5 titluri de cel mai puternic om din Europa. De asemenea, islandezul este campionul ultimelor trei ediţii ale competiţiei Arnold Strongman Classic, creată de actorul Arnold Schwarzenegger.