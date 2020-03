În plină pandemie, mai mulți moldoveni au ieșit să se relaxeze în parcurile din Capitală

Majoritatea purtau măști medicinale, mănuşi şi dezinfectante în geantă, însă au recunoscut că au obosit să stea în casă. Nici străzile din Capitală nu au fost pustii, iar pe cele mai principale artere s-a circulat intens.Pe acest bărbat l-am surprins în scuarul Catedralei Mitropolitane din Capitală. Deşi în zonă patrulau câţiva poliţişti, acest lucru nu l-a deranjat."Am ieşit să iau o gură de aer curat, în linişte. Sunt singur pe bancă. Nu mai pot sta închis în casă. Asta, de fapt, este şi mai rău pentru sănătatea mea, pentru plămâni. Medicii ne recomandă să stăm cât mai mult la aer curat.""Eu ştiu că e carantină, ştiu că mai mult de trei persoane nu se poate împreună, de aceea merg pe jos, singur. Am luat toate măsurile de precauţie, am mănuşi, mască port, nu contactez cu nimeni.""Am ieşit la farmacie, iar dacă tot eram pe aproape am zis să stau la aer curat. Am stat două săptămâni în casă, nu am ieşit deloc, iar acum mi-am permis cinci minute. Nu ating nimic, nu contactez cu nimeni."Alţii, însă, n-au fost atât de vorbăreți. În timp ce unii au dat bir cu fugiţii când au văzut echipa noastră de filmare, alţii au invocat faptul că se grăbesc la muncă."Sunt angajat, merg la muncă, nu umblu pur şi simplu pe străzi.""- De ce nu staţi în casă, de ce a-ţi ieşit?- Am avut nevoie să ies."În schimb, parcul "La Izvor" din sectorul Buiucani al Capitalei a fost de nerecunoscut. Fără grătare încinse, fără petrecăreţi şi fără terenuri de joacă aglomerate, comparativ cu săptămânile precedente, atunci când toate acestea erau la ordinea zilei.În cadrul emisiunii Tema Zilei de la Canal 2, ministrul de Interne, Pavel Voicu, a declarat că sancţiunile pentru cei care nu respectă măsurile de combatere a noului coronavirusului sunt în vigoare şi vor fi aplicate. Astfel, persoanele fizice riscă amenzi de până la 50 mii de lei, iar cele juridice până la 75 mii de lei."Legea este egală pentru toţi, acest virus nu va face diferenţa de vârstă sau de situaţia materială. Persoanele care au vârsta de la 63 de ani în sus, trebuie să aibă la ei un act de identitate. Ei au dreptul să meargă la magazin, la farmacie, la serviciu şi la spital", a declarat Pavel Voicu, ministrul Afacerilor Interne.Precizăm că în perioada stării de urgenţă, începând cu 27 martie, este strict interzisă ieşirea oamenilor în spaţii publice. Astfel, trebuie evitate pădurile, parcurile, terenurile de joacă şi zonele de agrement. O altă regulă se referă la respectarea distanţei sociale, de cel puţin un metru, atunci când mergeţi la cumpărături sau în transportul public. De asemenea, se permite ieşirea din casă doar în situații de urgență, cum ar fi deplasarea la medicul de familie şi ieşirile în interes de serviciu, dacă activitatea nu poate fi desfășurată de acasă. Cumpărăturile trebuie făcute la cel mai apropiat magazin, iar animalele de companie pot fi scoase afară pentru puțin timp şi doar în raza domiciliului în care vă aflați.