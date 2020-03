În plină pandemie de coronavirus, soluțiile dezinfectante, de negăsit în farmaciile din Capitală

În plină pandemie de coronavirus, soluțiile dezinfectante sunt practic de negăsit în farmacii. Chiar dacă gelurile antiseptice sunt recomandate de a fi folosite cu regularitate, oamenii spun că nu au de unde să le cumpere. De la companiile producătoare, comanda vine în câteva zile, iar pe site-urile cu anunțuri, unii oameni profită de ocazie și le vând la preț dublu.

Am mers cu o cameră ascunsă prin câteva farmacii din Capitală pentru a vedea dacă în stocuri pot fi găsite gelurile antibacteriene, dar fără niciun succes:



"- Aveți dezinfectant? - Nu. - Dar de mult timp nu aveți? - Alaltăieri am avut două cutii pare-mi-se și atât... - Și nici nu știți când or să fie? - Nu știm".



În timp ce soluţiile dezinfectante lipsesc din farmacii, sunt la mare căutare şi cele făcute în condiții de casă.



În farmacii se găsesc soluții pe bază de alcool care pot fi folosite la producerea gelului antiseptic: "- Este alcool sanitar, care e cu verde de briliant. 33 de lei o sticlă de 100 ml. - El poate fi folosit ca dezinfectant? - Da, pe suprafețe, pentru injecții, pentru dezinfectare. Are 70 de grade de concentrație".



Unii oameni spun că și-au făcut provizii de soluții dezinfectante din timp:



"Eu am cumpărat încă cu o lună, două în urmă așa că mai avem rezerve. După fiecare interacțiune, dacă pun mâna pe bani sau altceva, în casă de fapt e curat, așa că îl purtăm în geantă".



"- Avem și în casă de mai demult adus chiar de peste hotare. - Dar în farmacie găsiți cu ușurință? - Nu. Chiar aseară am întrebat și de măști, și de dezinfectant, și nu este nimic. Am întrebat dacă o să aducă și nu știu nimic".



Pe unele site-uri cu anunțuri, oamenii scriu că sunt gata să vândă soluția dezinfectantă cu 74 de lei bucată, în timp ce în magazinele specializate aceasta costă în jur de 40 de lei.