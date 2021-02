În plină pandemie, au pus pe roate o afacere cu produse ecologice, care se bucură de succes. Află povestea soţilor Bumbu din Chişinău

Au pus pe roate o afacere cu produse ecologice în plină pandemiei și au obținut succes. Este vorba despre soţii Bumbu, din Chișinău, care au combinat pânza iuta cu lemnul pentru a produce pungi din lemn, genţi sau coşuri pentru flori."În luna aprilie când testam o cutie pentru vinuri, a venit ideea astfel încât putem să obţinem un ambalaj mult mai compact, la fel biodegradabil, dar şi să ofere emoţie."Prima colecţie nu s-a lăsat mult aşteptată şi a apărut în vara anului 2020." A fost o colecţie care implica la fel elemente tradiţionale, dar cu o nuanţă monocromă. Prima impresie a fost o senzaţie de wow, însă mulţi nu înţelegeau de fapt ce reprezintă acestea. Pentru că vizual li se părea un obiect greu precum este şi lemnul.", a declarat Maria Bumbu, creatoarea pungilor din lemn.Gențile sunt create în baza unei tehnici speciale."Pentru a imprima sau a aplica designul pe pungile noastre folosim o tehnică şi utilaj de înaltă calitate şi anume vorbim despre printul uve, care foloseşte o vopsea care nu se curăţă, se păstrează un timp foarte, foarte îndelungat şi putem să îl aplicăm pe orice tip de suprafaţă."Femeia povestește că i-a fost greu la început."Cel mai greu moment a fost atunci când a trebuit să explicăm ce reprezintă el. Pentru că drept produs comparativ, nu îl avem şi ca să aduci un produs nou pe piaţă este mult mai greu."Pentru a fi competitivi pe piață, soții și-au diversificat produsele."Momentan am reuşit să obţinem peste 8 colecţii la nivel de design, şi aici vorbesc despre ambalajul pentru cadouri. Iar paralel am dezvoltat un compartiment pentru casă, unde avem coşurile pentru haine, coşuri pentru cosmetică şi respectiv coşurile pentru discurile uzate.""Aceste accesorii splendide pot fi utilizate în calitate de pungi pentru cadouri sau chiar gentuţe de zi. În ele încape telefonul, un carneţel, produse cosmetice sau flori. Modelul cu imprimeu tradiţional este un trend al sezonului și cel mai vândut produs. "Pungile din pânza iuta şi lemn se bucură de succes şi peste hotarele ţării."Prima tentativă de export a fost în trei ţări, România, Italia şi Marea Britanie. Iar la începutul lunii ianuarie am făcut o cale destul de deschisă cu România şi în general cu partea Europei, unde toate genţile noastre vor fi găsite în ţările date. Deci le vindem oriunde, pentru că avem posibilitatea de a livra."Preţul pentru o pungă variază între 110 şi 150 de lei, în funcţie de model şi de tehnica folosită. Iar un coş pentru haine ajunge până la 335 de lei.