În plin sezon de viroze, în farmaciile din Capitală este criză de măști pentru răceală

Măştile medicinale par să fi devenit un lux în farmaciile din Capitală. În plin sezon de viroze, dar şi în contextul ameninţării globale cu Coronavirus, acestea fie sunt de negăsit, fie se vând la preţ exagerat. Dacă acum o lună, preţul mediu pentru o mască medicinală era de un leu, acum, în farmacii mai pot fi găsite doar unităţi care costă până la patru lei bucata.

Echipa noastră de filmare a mers cu o cameră ascunsă în mai multe farmacii din Chişinău, unde am căutat măşti medicinale.



"- Măşti pentru răceală, aveţi?

- Da, 3 lei şi 50 de bani una.

- Da erau mai ieftine.

- Nu mai sunt ieftine, s-a schimbat deja preţul

- Da când s-a scumpit?

- E alt producător, şi s-a scumpit şi preţurile. Nu mai avem din acelea, s-au terminat".



"Măşti pentru răceală aveţi?

- Adică mască simplă?

- Da.

- La 3 lei şi 50 una".



Farmaciştii spun că în ultima perioadă măştile medicinale sunt foarte întrebate şi se vând ca pâinea caldă.



"Mulţi cumpără. Cum apar, toţi vin şi câte 10-20 cumpără. Şi vin câte 3-4 pachete".



Cumpărătorii consideră că este o problemă gravă lipsa măștilor în farmacii.



”Dacă să fie viroză, păi în general, ar trebui să fie gratis măștile. Ele încă nu sunt deloc, într-adevăr este o tragedie la noi în Moldova”.



”Nu toți oamenii ne permitem ca să cumpărăm. Un trei sau un cinci lei pentru cineva este o bucată de pâine. Ar fi binevenit să fie și gratis”.



Am întâlnit pe străzile Capitalei mai mulţi oameni care purtau măşti medicinale, care ne-au spus că astfel, speră că nu se vor infecta cu viroze de la alţii.



”Tușesc. - Vă protejați astfel? - Și pe alții îi protejez și pe mine mă protejez. Nu trebuie răspândit chitaiozul (virusul) pe la noi”.



”Orice răceală prind. Eu nu am imunitate. Este important. Am fost la secția de pașapoarte, erau copii strănutau, sare saliva. Noi respirăm, astfel mă protejez”.



Unii oameni, însă spun că nu poartă măști, chiar dacă se tem de viroze.



”Eu locuiesc singură, nu îmi trebuie mască. Eu îmi punem nu mască, dar așa (aici ridică fularul și arată) dacă mă duceam undeva”.



”Măști eu nu port, dar consider că trebuie, mai ales când te afli într-un grup de risc. Eu sper că imunitatea mea va face față”.



”Eu am mască, dar când sunt bolnavă o folosesc. Nu port. Nu port în stradă, că nu pot respira”.



Unii oameni de la ţară ne-au spus că au propriile metode de a se proteja de viroze.



"- În caz de virus, cum o să vă protejaţi?

- Virus? Asta... Poţi, o jumătate de sticlă de vin fiert. Important să fie fiert, cu piper negru. Cu aclool etilic se masează picioarele, venele, spatele. Este un tratament bun contra răcelii".



"- Cu ierburi ne tratăm. Cu frunze de zmeură, de coacăză. Da în Zaim încă nu este gripă.

- Dacă o să vină coronavirus în Moldova, cum o să vă păziţi?

- Cum o să ne păzim, o să o alungăm, o să luăm un băţ, şi o alungăm".



Am încercat să luăm o reacție de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, referitor la situaţia stocurilor de măşti medicinale disponibile în farmacii. Aceştia ne-au cerut o solicitare în scris, la care deocamdată, nu am pimit răspuns.