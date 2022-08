În plin sezon de conserve, legumele şi fructele s-au scumpit simţitor comparativ cu anul trecut. Vânzătorii spun că din această cauză au mult mai puţini cumpărători, iar aceştia, la rândul lor, se plâng că din cauza preţurilor mari se întorc de la piaţă pungile aproape goale.''Comercianţii recunosc că în comparaţie cu luna august a anului trecut preţurile au crescut semnificativ. Potrivit acestora, motivul ar fi seceta, dar şi preţurile mari pentru carburanţi. Scumpirile au redus considerabil şi din numărul doritorilor de a face provizii pentru iarnă.''Marina Cibotaru din Chişinău spune că, din cauza arşiţei, i s-au uscat multe din legume plantate, de aceea au şi crescut preţurile.''S-a scumpit cu 50 de procente. De exemplu, anul trecut varza era şapte lei, în acest an este 14 - 15 lei. Şi vânăta tot aşa, este zece lei vânăta, dar era cinci, şapte lei. Bostăneii tot aşa, acum sunt 12 lei, dar anul trecut erau şase.''Vânzătorii de legume şi fructe constată o recoltă mică în această vară.''- Sunt mai puţini cumpărători şi producţie este mai puţină, chiar producţie este foarte puţină.- Cât costa anul trecut în această perioadă un kilogram de roşii?- Roze erau 12 lei, roşiile simple erau opt, şase lei.- Şi acum cât costă?- 12, 13 lei. ''''- Anul trecut cât costa un kilogram de zmeură?- 50-45 de lei.- Zmeura cât costă în acest an ?- 80 de lei. Vișina era anul trecut 20 de lei, acum este 25. 50 de lei un kilogram de căpşuni.''''Variază, e mai scump cu 10 - 20 de lei faţă de anul trecut. S-a ridicat combustibilul, s-a ridicat gazul. Este imposibil să mai folosim gaz. S-a ridicat energia electrică. Am ajuns la sapă de lemn, ne-am întors înapoi.''Dezamăgiţi de preţurile mari, cumpărătorii aleg cele mai ieftine produse, dar chiar şi aşa se plâng că au pungile aproape goale.''Roşiile sunt scumpe, straşnic, castraveţii sunt 30 de lei, unde s-a mai văzut în mijlocul verii 30 de lei castraveţii? Am luat cu 18 lei anul trecut, am luat 10 kg cu 18 lei, dar acum nu pot da 300 de lei pe 10 kg de castraveţi. ''''Foarte scump faţă de anul trecut. Anii trecuţi umpleam beciul, dar acum nu. Nici nu există, chiar şi de mâncare alegem ce e mai ieftin.''''- Faceţi mai puţine cumpărături?- Mai puţine, înainte dacă luam şi pentru conserve, acum nu. ''''- Anul trecut cât achitaţi pentru un kilogram de roşii?- Anul cela a fost de la cinci până la opt, până la zece, dar acum uitaţi-vă, de la zece până la 20.''Ministerul Agriculturii și Industria Alimentară susține că nu poate controla preţurile, întrucât sistemul de comerţ face parte din economia de piaţă liberă. Potrivit ministerului, scumpirile sunt cauzate de costurile mari în agricultură.''Ar fi influenţă din partea costului de producţie care, nemijlocit, este format din resursele energetice. Motorină, ulei, lubrifiant, pe partea de fitosanitarie şi fertilizanţii care iarăşi s-au scumpit de 3 - 3,5 ori comparativ cu anul trecut, motorina care s-a scumpit cu 100 - 110 procente.'', spune Vasiel Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare.Scumpirile au fost inevitabile, afirmă autorităţile.''Noi nu susţinem scumpirile, nu suntem adepţi la acestea, dar înţelegem foarte bine că este inevitabil ca atunci când produci cu zece lei să vinzi sub preţul de cost, adică cu opt lei.''În pieţele din Capitală, preţul unui kilogram de castraveţi variază între 20 şi 30 de lei, iar de roșii - între 13 şi 20 de lei. Ardeii costă între 10 şi 13, iar un kilogram de vânătă se vinde cu 12 lei.