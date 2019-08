În pieţele din Capitală au apărut primele cornişoare. Cât costă un kilogram

foto: bodygeek

Compotul de coarne ar putea deveni un lux pentru moldoveni. Vremea răcoroasă din această primăvară a afectat pomușoarele. Cu toate acestea în piețe, dar şi pe marginea drumurilor au apărut în vânzare primele coarne. Comercianții cer pentru un kilogram între 20 și 25 de lei.



În piețele din Capitală pot fi găsite doar în cantităţi mici.Cei care le vând spun că le strâng din pădure sau din propriile grădini. Ema Goraș a venit cu câteva căldări cu fructe din Malcoci, Ialoveni pe care le-a cules din pădure. Femeia spune că, în acest an, pomuşoarele sunt greu de găsit.



”Iată cu căldarea le aducem. Venim la autobuz. Ne trezim de dimineață, ne ducem în pădure, le culegem și venim la piață. Anul acesta sunt foarte puține și trebuie de căutat. - Cu cât vindeți un kilogram de coarne? - Cu 25 de lei”, a spus locuitoarea satului Malcoci, Goraş.



Şi alţi câţiva vânzători pe care i-am întâlnit la piaţă au venit cu cantităţi mici de coarne.



”Un copac am. Am cules oleacă pentru mine, am făcut și mă rog, să mai fac și de o pâine. Acesta îi deosebit copac. L-am cumpărat hultuit de la piață Iaca, uitați-vă."



În schimb pe traseul Chișinău - Leuşeni oamenii au ieșit cu căldările pline cu coarne.



”La ora șase noi deja suntem în pădure. Dimineața e mai răcoare. Anul acesta e roadă puțină și uscăciune multă. Nu-i roadă. Anul trecut se rupeau corni, anul acesta tare puține.”



Cei care cumpără cornele spun că le preferă pentru conținutul bogat de vitamine.



”Coarnele sunt bune pentru stomac, pentru copii.Compotul e bun de coarne. E un lucru extraordinar de bun. În fiecare an, cumpăr și fac”.



”Da, facem compoturi. Cumpărăm, nu avem pădure lângă noi”.



În Moldova sunt circa 11 hectare de livezi de coarne.