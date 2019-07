În pieţele din Capitală au apărut pomuşoarele joshta. Cât costă un kilogram (FOTOREPORT)

Iubitorii de pomușoare joshta sunt în culmea fericirii: pe piață au apărut fructele mai puţin obişnuite, rezultatul încrucișării plantelor de coacăză neagră și agriș. Potrivit agricultorilor, pomușoarele au apărut de câțiva ani pe piața din Republica Moldova, dar se bucură de succes datorită gustului dulce - acrișor și beneficiilor pentru sănătate.



”Forma este mai mășcată ca coacăza. În perioada când este verde, seamănă mai mult cu agrișul. Când merge mai spre coacere își ia culoarea de la coacăză.”



Familia Pleșca din orașul Cimișlia are cultivă de 3 ani pomuşoare ioșta, despre care au aflat de pe internet. Au cumpărat peste cinci mii de puieți din România.



”Încercăm să promovăm ceva nou pentru sănătatea copiilor. Luând în considerație încrucișarea dată, vitamina C are de 7 ori mai mult decât coacăza sau agrișul”, a spus agricultorul, Corina Pleşca.



Culesul pomușoarelor începe la mijlocul verii și durează până în august.



Președintele Asociației ”Pomușoarele Moldovei„ spune că fructele ioșta sunt un hibrid german, iar puieții se adaptează ușor la clima din țara nostră. În cadrul Asociaţiei, sunt înregistraţi patru crescători de ioşta.



”Ea este rezistentă la căldurile noastre, ceea ce noi observăm că neajunul la coacăză este că ea rezistă la geruri, dar nu rezistă la verile noastre care sunt tot mai fierbinți și mai fierbinți.”



Fructele pot fi consumate atât în stare proaspătă, cât sub formă de gemuri.



”Este ceva nou, ceva neobișnuit. este un gust între dulce și acrișor. Consumăm cu întreaga familie. Consumăm toată vara, dacă ele sunt, pentru că ne plac.”



”Folosim pomușoarele la sezon, așa și iarna. Le punem la frigider și le scoatem, le administrăm. Îs destul de plăcute și nu-și schimbă gustul și aromatul.”



Prețul pentru un kilogram de pomușoare ioșta ajunge la 50 de lei.