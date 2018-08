În pieţele din Capitală au apărut în vânzare primele coarne. Cât costă un kilogram de fructe

În pieţele din Capitală au apărut în vânzare primele coarne. Agricultorii spun că în acest an au parte de roadă bună şi cer pentru un kilogram între 15 şi 20 de lei. Fructele sunt cunoscute pentru conţinutul bogat de vitamine. Iurie Stratan, inginer de meserie, s-a făcut agricultor, după ce în 2001 și-a plantat o livadă în satul Crețoaia din Anenii Noi.



"Cea mai bună să vă spun este aceea care o prins-o primul ger, iaca aceea e dulce, dulce de tăt ca și poama credcă. "



Să îngrijeşti o asemenea plantaţie nu este deloc uşor, recunoaşte fermierul. Începând din luna iulie și până la sfârşitul lunii noiembrie, bărbatul petrece zi de zi printre rândurile livezii.



"Mai mult trebuie să simți copacul, ce vrea el de la tine. Mie îmi place, deatâta eu simt ce vrea, cum se dezvoltă, când să-l înnoiești. Și vorbești, și râzi și îi mulțumesc", a spus Iurie Stratan, fermier.



Fermierul are în livadă peste 23 de soiuri de coarne. Unul mai deosebit a fost adus din Azerbaijan.



"Cornul altoit, aista este corn altoit, el roada începe să arăte prima roadă la al treilea an, dar în principiu este o cultură care foarte și foarte greu crește", a spus Iurie Stratan, fermier.



Anul trecut, fructele lui Iurie Stratan au ajuns tocmai în Statele Unite ale Americii.



"Volumul de 20 de toane pentru Republica Moldova să știți că este un volum destul de bun. Ca concurență avem cornul de pădure care nu este îngrijit, da e cu totul altceva, ca mărime, ca gust", a spus Iurie Stratan, fermier.



Cei care vând la piaţă asemenea fructe spun că le strâng din păduri sau din propriile grădini.



"Coarnele, noi le-am strâns din pădure de la Scoreni, raionul Strășeni. Le-am adus la cumpărături că mulți mă întrebau de coarne", a spus Galina, vânzătoare.



- De acasă.

- Da cu cine le culegeți, singură?

- Cu nepoțeii. Pentru dânșii de școală grămădim.



În Moldova sunt în jur de 20 de hectare plantate cu corni.