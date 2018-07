În piețele din Capitală au apărut deja în vânzare miezul de nucă verde

Miezul nucilor verzi este la mare căutare în această perioadă, iar comercianţii nu lipsesc. Aceştia pot fi întâlniţi mai la fiecare colţ de stradă. Afacerea este una profitabilă, spun ei. Iar pentru a atrage clienţii, ei desfac nucile verzi chiar sub privirile lor.



Femeia din imagine spune că îşi culege nucile din propria grădină. Ea susţine că miezul verde are efecte benefice asupra sănătăţii dacă este consumat anume în această perioadă.



"Când merg când nu merg, dar au mult iod şi de asta se vând acum. - E greu ca să le curăţiţi sau este uşor? - Da este foarte greu, ia uite ce mâini îţi faci de la ele".



Şi Ema Goraş vine în Capitală ca să vândă câte ceva din grădina sa. Femeia spune că nucile culese de ea sunt de la poalele copacilor, iar cele din vârf le lasă pentru la toamnă.



"Când am posibilitate, iată am avut azi mere din grădină şi ca să nu pierd pe degeaba timpul mai facem ceva. Azi iată mulţumim, este oleacă de vânzare", a spus Ema Goraş, comerciant stradal.



Un pahar cu miez costă între 20 şi 30 de lei.



"Sunt foarte bune, au multe vitamine, dar sigur că de pe stradă nu se poate de cumpărat, dar de unde.. îi foarte bună nuca de mâncat".



"Ca să le curăţ acasă, pun mănuşile şi le curăţ fiind că ele sunt mai ieftine".



"Noi nu le cumpărăm niciodată. De atâta că curăţă oamenii de stradă şi sunt tare mulţi microbi, multe boli, nu le cumpărăm niciodată"



Nutriţioniştii atenţionează despre nerespectarea regulilor de igienă în timpul curăţării nucilor de către comercianţi.



"Niciodată nu aş procura nucile care sunt deja curaţite fiind că iarăşi prin lipsa de spălare a mâinilor lipsă de igienă ar putea să ne provoace unele maladii infecţioase sau maladiile diareice acute pot fi", a declarat Luminiţa Suveică, nutriţionist.



Şi nucile culese de pe marginea drumurilor pot fi periculoase, pentru că acolo fructele absorb o cantitate mare de substanţe nocive.



"Sunt atenţionări să nu fie culese de pe marginea drumului unde este foarte mult praf şi unde sunt foarte multe maşini fiind că emană gaze care sunt nocive", a zis Luminiţa Suveică, nutriţionist.



Miezul nucilor verzi este bogat în antioxidanți care au rolul de a regla tensiunea arterială şi de a reduce nivelul colesterolului în sânge. Specialiştii însă recomandă să fim foarte atenţi de unde cumpărăm produsul.