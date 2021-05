În perioada de recuperare, Cristian Obadă vrea să transmită experiența sa de fotbal copiilor din orașul natal, Telenești

Are o carieră impresionată în futsal, iar acum vrea să transmită experiența acumulată pe parcursul anilor și copiilor din orașul natal, Telenești. Vorbim despre Cristian Obadă, unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei Moldovei de fotbal în sală, care la început de an s-a accidentat grav la echipa de club și a ratat restul sezonului.În toată această perioadă de recuperare, Cristian Obadă s-a gândit să-și formeze propriul club sportiv, unde vrea să-și crească urmașii. Cu suportul familiei, prietenilor dar și a autorităților locale, el a reușit acest lucru, iar în curând va începe primele antrenamente."Sunt convins că la noi prin sate sunt copii talentați. Cât stau acasă la recuperare mi-a venit această idee să mă ocup de acest lucru. Va fi un club sportiv și voi face selecția copiilor de la 5 la 9 ani. Scopul nostru e să promovăm copiii, iar câte 1-2 să înflorească cel puțin o dată la 3 ani.""Cristi este un exemplu pentru copiii atât din localitatea noastră, cât și de pe întreg teritoriul Republicii Moldova. După cum am mai spus ne mândrim mult și sperăm să fie un proiect important pentru orașul nostru."De mic copil, Cristian Obadă, a jucat fotbalul mare în localitatea natală, iar în adolescență a evoluat la echipe din Diviza A și B."Da aici am jucat în multe campionate, chiar și în cel al raionului. Am jucat aici cu fratele meu și chiar în Divizia B. Am amintiri foarte plăcute, pot să zic că pe acest stadion am crescut."Primul contact cu futsalul l-a avut mai târziu. Obadă a dezvăluit că oferta a venit întâmplător, când deja era în Capitală, iar acest gen de sport l-a cucerit imediat."Când jucam la Buiucani și avem antrenamente pe spații mici, antrenorul a observat că îmi place mai mult pe spații mici. Când se făcea selecția la naționala de tineret m-a sunat cineva de la Buiucani. M-au întrebat dacă nu vreau să încerc, că se face selecție. Mi-a plăcut ideea și am încercat. Atunci, era domnul Vusatîi și i-a plăcut. Sincer așa de tare a început să îmi placă acest gen de sport că totul a venit de la sine încet, încet."Faptul că a acceptat să joace futsal i-a schimbat radical cariera sportivă. A devenit campion național cu Lexmax Chișinău și titular incontestabil la prima reprezentativă a Moldovei.Peste un an s-a transferat în România la Autobergamo Deva, iar finalul lui 2014 a fost ales cel mai bun jucător de futsal al anului în Moldova, titlul pe care l-a mai câștigat ulterior de 2 ori.Seria succeselor au continuat și peste Prut. El a devenit campion al României cu Autobergamo Deva și multiplu câștigător al Cupei și Supercupei României. S-a învrednicit de 2 ori și cu titlul de cel mai bun golgheter al campionatului. Anul trecut, a devenit campion și cu o altă echipă, United Galați.Cristian Obadă își păstrează toate distincțiile acasă la Telenești, într-un colțișor amenajat ca un adevărat muzeu."Cea mai importantă medalie este asta, când am luat campionatul cu Deva în 2016. A fost o finală frumoasă din cinci meciuri și am jucat foarte bine. Această distincție e cea mai plăcută. Am fost desemnat cel mai bun jucător al campionatului Moldovei, sezonul 2013-2014. Atunci, jucam la Lexmax și aveam 2 ani de când practicam la modul serios futsalul. Când mi s-a oferit acest premiu mi-a plăcut mult. A rămas în amintire."Cristian Obadă are 28 de ani și urmează în vară să înceapă noul sezon alături de Autobergamo, echipă la care a revenit în 2020.