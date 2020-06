În pericol din cauza câinilor. O haită de maidanezi terorizează locuitorii unui cartier din sectorul Botanica al Capitalei

Se tem pentru viața copiilor din cauza câinilor maidanezi care le-au invadat curtea. Mai multe familii de pe strada Grenoble 130 din sectorul Botanica al Capitalei au sesizat autoritățile din cauza animalelor agresive, dar nimeni nu ia nicio măsură.



Problema a apărut în luna februarie. De atunci, părinții sunt nevoiți să îi însoțească permanent pe copiii care ies afară la joacă.



”Eu mă tem. Uitați-vă, am fost mușcată de un câine. Priviți, mușcătura de câine. Nu e tare, dar m-a mușcat. Eu sunt în vârstă, dar dacă vor ataca așa copiii. Să ieșim din casă nu putem, toate pisicile le mănâncă. Ajutați-ne, vă rog”.

”Să ieșim afară cu copilul nu putem. Câinii îndată atacă copilul, iar eu nu pot face nimic. De două ori l-a atacat. El deja s-a speriat. Când vede câini pune mâna pe piatră și îmi zice că trebuie să aruncăm. Seara este imposibil să mergi pe aici. Ne atacă”.



”Mai ales scara noastră și scara aceasta, aici e haita de câini și copiii se tem să iasă afară. Chiar intră și dorm și pe scări. Copilul meu o dat să iasă afară și s-a speriat. Noroc că un vecin era acasă, căci eu nu eram acasă”.

Natalia Balaban spune că băiatul ei de nouă ani a fost atacat de câteva ori de haita de câini.



”Copilul meu a fost tratat cu medicamente neurologice, deoarece el a început să se bâlbâie din cauza sperieturii. O dată el a fost atacat de zece câini. Am apelat la Primăria orașului Codru, la Autosalubritate. Iată o lună de zile, până ce nu s-a rezolvat nimic. Câinii se adună și se adună în continuu”, a spus locatara, Natalia Balaban.



Femeia susține că animalele se strâng deoarece la câțiva metri de bloc este o groapă de gunoi. În plus, una dintre vecine le-ar da de mâncare animalelor agresive cărora le-a amenajat şi un adăpost.



”Este o vecină. Este o doamnă în vârstă, care permanent ia hrana din gunoiște, selectează hrana și îi hrănește zilnic. A improvizat aici în preajmă o casă și le-a făcut lor să le fie comod. Este un focar de infecție foarte periculos”, a mai spus locatara, Natalia Balaban.



Am încercat să vorbim cu femeia respectivă, însă aceasta nu ne-a deschis ușa.



Locatarii au făcut apel la toate instituțiile responsabile, inclusiv întreprinderea municipală Regia Autosalubritate, dar în zadar. Directorul Regiei, Eugeniu Axentiev, pe care l-am sunat pentru a afla dacă știe situația, ne-a spus că astăzi este zi de odihnă și să revenim mâine dimineață cu un apel.