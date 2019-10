În pas cu tehnologia. Un inginer-inventator din Capitală a iniţiat o afacere cu roboţi

Un inginer-inventator din Capitală a iniţiat o afacere cu... roboţi. Într-un atelier de la marginea Chișinăului, acesta concepe linii de paletizare, mecanisme care sunt vândute diferitor fabrici şi uzine din afara ţării. Sistemul, pe bază de roboţi este creat special pentru a exclude implicarea umană în diverse procese tehnologice migăloase.



Robotul în forma unui braţ de fier este unul dintre principalele componente ale mecanismului şi are funcţia de a aranja, în cazul respectiv, bucăţile de carton pe un palet. Fiecare mișcare a fost setată de inginer să fie executată cu o precizie maximă.



La o fabrică de producere a cartonului, de exemplu, un astfel de mecanism, poate înlocui zilnic până la 36 de muncitori.



"Fiecare şi-l programează petnru un anumit proces, în funcţie de ce doreşte el să facă. Ăsta de exemplu este programat să facă aceeaşi funcţie repetită. Să ia palet, să ia meterie primă, să alimenteze, când e gata porneşte banda de bandajare cu peliculă şi atât", a spus inginerul electric, Ion Țigănescu.



Aproape toate piesele liniei sunt produse în Moldova. Doar robotul a fost comandat din afara ţării.



"Robotul este universal. El vine fără programă. Noi singuri creăm programa de la zero, singuri îl programăm, cu ce viteză să se mişte, cu ce acceleraţii. Chiar este şi o noţiune nouă, de mecatronic", a spus inginerul, Dragomir Alecu.



Dragomir Alecu, un absolvent al Universităţii Tehnice din Moldova, este cel care stă la baza acestui proiect. Pentru a-şi transpune ideia în realitate, inginerul a avut nevoie de aproape jumătate de an şi de o echipă întreagă de ingineri.



"Raportul nostru este studiul instalaţiei complete, de la zero, adică fiecare şurub este studiat şi pus la locul lui. Avem proiectant mecanic, proiectanţi electrici. Noi proiectăm partea electrică, partea mecanică.Noi găsim un client care are nevoie de optimizări, automatizări în fabrica sa. Noi desenăm, studiem, inventăm şi după care le producem", a menționat inginerul, Dragomir Alecu.



O astfel de linie de paletizare robotizată costă în jur de 300 de mii de dolari, de aproape două ori mai puţin decât în SUA sau în alte ţări europene. În scurt timp, două astfel de mecanisme, create la Chişinău, vor fi livrate unei fabrici de confecţionare a cartonului din oraşul Los Angeles, Statele Unite ale Americii.