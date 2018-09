În pădurile din ţară, recoltarea măceşului este pe ultima sută de metri. Câtă producție s-a strâns până acum

Recoltarea a început în august şi va dura până la primele îngheţuri. Cei de la Întreprinderea pentru Silvicultură din Şoldăneşti au cerut ajutorul localnicilor şi în această toamna. Oamenii spun că procesul este destul de greu şi se zgârâie pe mâini când culeg măceşe.



"Se strînge greu. Are spini. Intră în degete, în mâini, în palme."



"- Iată aşa o tufă cât vă ia ca să o strângeţi? - O jumătate de zi, o zi, o tufă doar. Ele tare greu se strîng, sunt ghimpoşi."



De mai bine de 10 ani, Vasile Ursu porneşte toamna prin poieni sau pe marginea drumurilor pentru a-şi umple lădiţele cu măceşe. În acest sezon, el a strâns circa o tonă şi jumătate de fructe.



"Am 360 de hectare şi aduc de două sau trei ori pe săptămână. Când şi cum. Cum le culeg", a spus pădurarul Vasile Ursu.



"Undeva de două ori pe săptămână aducem. Depinde cum se organizează şi strângem de pe marginea pădurii, râpi, livezi", a spus pădurarul Vasile Savin.



După ce sunt strânse, fructele se pun la uscat, se curăţă de gunoaie şi apoi sunt depozitate în saci. Anul trecut, măceşele strânse din pădurile din Şoldăneşti au ajuns în magazinele din ţară. Câteva loturi au fost exportate în România şi Bulgaria.



"Anul trecut am avut circa 25 de tone de măceş uscat. Anul asta avem deja aproape 30 de tone de măceş uscat. Cu realizarea nu sunt probleme.Le realizăm cu 20 - 25 de lei kilogramul", a spus reprezentantul Întreprindereii Silvicultură, Şoldăneşti, Valeriu Mironov.



Tot din păduri sunt culese şi plante medicinale.



"Anul acesta am colectat circa 500 de kg de floare de salcâm. Am colectat două tone şi jumătate de floare de soc, ecologic", a spus reprezentantul Întreprindereii Silvicultură, Şoldăneşti, Valeriu Mironov.



Anul trecut, au fost recoltate circa 70 de tone de măceş şi 40 de tone de plante medicinale. Aproape jumătate din producţie a fost adunată din pădurile din Şoldăneşti. Din comercializarea acestora, întreprinderea silvică a obţinut peste un milion de lei.