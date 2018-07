În oraşul Ştefan Vodă a fost inaugurat un monument dedicat participanţilor războiului de la Nistru. Acesta a fost ridicat la iniţiativa Consiliului raional, iar costurile proiectului se ridică la 400 de mii de lei.

"Monumentul demult trebuia de făcut, în cinstea, memoria băieţilor căzuţi. Îmi vine greu să îmi exprim toate emoţiile din suflet care le-am petrecut şi am văzut în Bender", a spus combatantul, Valentin Ţurcan.



În 1992, pentru a participa pe câmpul de luptă, din Ştefan Vodă au plecat circa şapte sute de tineri, şase dintre ei nu s-au mai întors. Alexandru Bunescu povesteşte că deşi avea copil mic, nu a putut sta acasă şi a plecat voluntar la război.



"Nu a fost greu fiindcă eu am ştiut unde plec. Nu a fost greu deloc, însă a fost straşnic", a spus voluntarul în războiul de la Nistru, Alexandru Bunescu.



Participant la conflict a fost şi Gheorghe Anghel, primarul oraşului Ştefan Vodă. Potrivit lui, separatiştii au intrat în câteva sate.



"Noi, pe 2 martie am purces la eliberarea acestor sate. Noi, o mâină de poliţişti din comisariatul de poliţie şi cu circa 50 de voluntari", a spus primarul oraşului Ştefan Vodă, Gheorghe Anghel.



Monumentul a fost inaugurat în ziua în care se împlinesc 514 ani de la trecerea în nefiinţă a marelui voievod Ştefan cel Mare. Autorităţile spun că au ales anume acestă zi pentru că domnitorul este eroul care a marcat cel mai mult istoria ţării.



"Au trecut 26 de ani de când ne dorim acest monument să îl avem. am găsit posibilitatea şi în acest an l-am construit", a spus preşedintele raionului Ştefan Vodă, Nicolae Molozea.



"Ştefan Voda, luptând pentru ţară şi pentru neam, ne-a lăsat prin fapte cuvânt să fim demni de concetăţenii noştri", a spus ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



"Prin istorie şi cultură, cred că putem merge mai departe în ceea ce spunem noi reintegrarea ţării", a spus deputatul PDM, Igor Vremea.



Pentru veterani a fost organizată şi o masă de pomenire în memoria celor şase decedaţi în războiul de la Nistru.



"Au căzut tare mulţi băieţi din viaţă în acest război. A fost tare scurt, dar tare mulţi băieţi au căzut"



În mai multe localităţi azi au fost depuse flori la monumentele domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt.