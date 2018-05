În noaptea reducerilor, sute de oameni au vânat preţuri mai mici într-un mall din Capitală

Sute de oameni au dat buzna, aseară, într-un mall din Capitală, unde a fost organizată "Noaptea Reducerilor". Vizitatorii au putut cumpăra haine, încălțăminte, produse cosmetice și accesorii la jumătate de preţ.



Startul nopții reducerilor a fost dat la ora 20:00 și a ţinut patru ore. Pentru a atrage cât mai mulţi cumpărători, au fost organizate diverse tombole. Acest bărbat a cumpărat două tricouri și a participat la un concurs unde a câștigat o cutie frigorifică.



Comercianții spun că au avut în noaptea reducerilor oferte atractive.



"Avem -20% absolut la tot, inclusiv accesorii și încălțăminte și la toate colecțiile noi. Avem mai mulți vizitatori ca într-o zi obișnuită", a spus administratoarea unui magazin.



Cu toate acestea, unii cumpărători spun că prețurile la unele produse au rămas neschimbate.



"Sunt cu reduceri și sunt produse și fără reduceri. Sunt și prețuri obișnuite", a menţionat o cumpărătoare.



"Nu am reușit să procurăm. Dar deja ne-au anunțat că nu sunt reduceri. Adică doar așa au zis ca lumea să vină aici. Trebuie să fie prețuri cu roșu ca să fie reduceri. Dar nu am găsit nimic cu roșu."



Ații s-au arătat însă mulțumiți de prețurile afișate.



"Am luat o pernă ortopedică. La un preț normal, asta ne aranjează foarte mult."



"Sunt reduceri foarte bune, de aceea ne vom cumpara ceva. De ar fi mai des așa ceva. "



Fenomenul "Black friday" a ajuns pentru prima dată în Moldova acum şase ani.