În Moldova, iernile au început să dispară. În 2020, a fost mai cald cu patru grade peste medie

"Pentru teritoriul nostru începând cu anul 1986 se observă o creştere a temperaturii medii. De când am început monitorizarea temperaturii pe atunci temperatura medie era 9 grade, acum în 2020 a urcat cu 1,6 grade. Adică fiind 10,6 temperatura medie anuală", a declarat Ghenadie Roşca, şeful Centrului de prognoze meteo al Serviciului Hidrometeorologic de Stat."Poate într-o lună să cadă precipitaţii intense şi deja în următoarele luni putem să nu avem deloc precipitaţii", a spus Ghenadie Roşca."Din 1980 cam 15 ani secetoşi am avut. Fiecare al doilea an este secetos sau foarte secetos", a precizat Lilia Curchi, director executiv, Asociaţia Jurnaliştilor de MediuÎntrucât ducem lipsă de apă, specialiştii vin cu sfaturi."Apa din subteran este cu un grad de mineralizare foarte mare, care nu poate fi aplicată irigatului. Soluţia este acumularea apelor pluviale, zăpezilor, bazine speciale de captare a apei de ploaie", a menţionat Lilia Curchi.Potrivit specialiştilor, cei mai afectaţi de schimbările climaterice sunt agricultorii, care ar trebui să treacă de urgenţă la culturi mai rezistente la secetă pentru a nu ajunge cu roada compromisă şi cu mâna întinsă la autorităţi."Agricultura trebuie să redevină prietenoasă mediului", a declarat Lilia Curchi.Potrivit unui studiu publicat recent de ONU, ţara noastră s-a poziţionat pe ultimul loc în clasamentul privind conștientizarea de către cetăţeni a problemei încălzirii globale. În alte ţări, această chestiune este una importantă, care nu mai poate aştepta.