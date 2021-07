În Moldova, bătrânii, primii la vaccinare împotriva COVID. Cei mai mulți dintre cei imunizați au peste 60 de ani

Cel mai mare interes îl manifestă bătrânii cu vârste cuprinse între 70 și 79 de ani. Aproape 40 la sută dintre aceștia s-au vaccinat deja. Urmează persoanele cu vârste cuprinse între și 60 și 69 de ani. 32 de procente dintre aceștia și-au administrat serul. Nu poate fi neglijat și procentul pensionarilor de peste 80 de ani, care au ajuns la centrele de vaccinare în proporție de 15,6 procente din numărul total. Nu manifestă niciun fel de interes pentru ser tinerii de 18 ani. Doar 0,4 la sută dintre persoanele de această vârstă s-au vaccinat până acum.

Cei mai mulţi vârstnici care au primit serul sunt din municipiul Chişinău. Din 220 de mii de persoane imunizate în Capitală, peste 30 de mii sunt pensionari de peste 65 de ani.

La Centrul Municipal de Vaccinare am întâlnit doar persoane de vârsta a treia:



" - Am 65 de ani, în august împlinesc 66 de ani. - Şi de ce aţi decis să vă vaccinaţi? - Să mă păzesc de virus nu doar eu, dar şi pe prietenii sau colegii de la muncă".



"Lumea trebuie să se protejeze, trebuie să avem o responsabilitate oarecare, fără vreau sau nu vreau, de fapt consider că este o necesitate".



Medicii din cadrul Centrul Municipal de Vaccinare spun că zilele în care au câte un tânăr la vaccinare este o adevărată sărbătoare.



"În cadrul Centrului Municipal de Vaccinare cei mai pasivi la vaccinare sunt persoanele din categoria de vârstă 18-30 de ani. Cu trei săptămâni în urmă am vaccinat ultimul tânăr de 18 ani cu prima doză", a declarat Cristina Boclinca, medic coordonator Centrul Municipal de Vaccinare.



Epidemiologii din cadrul ANSP spun că, deși mai mult din jumătate din tinerii din ţară amână imunizarea, cifra nu este chiar aşa de rea.



"Mai activi sunt persoanele mai în vârstă, deoarece ei stau acasă, nu lucrează şi au timp liber, tinerii merg mai mult la vaccinare când sunt organizate maratoanele în weekend, atunci când ei au liber", a spus Laura Țurcanu, epidemiolog ANSP.

Astfel, peste 90 la sută din numărul total al moldovenilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 29 de ani nu s-au imunizat și nici măcar nu vor să audă de acest subiect:



"Nu".



"Nu".



" - Nu. - De ce? - Nu prea m-am interesat de acest subiect".



Unii au însă diferite motive din cauza cărora tot amâna imunizarea:



"Cred că Pfizer, când va fi deja".



"Eu aştept când mai mulţi se vor vaccina şi vor fi studiate mai multe efecte adverse, dar în viitor nu exclud că m-aş vaccina".



La trei luni de la începutul campaniei de imunizare, peste 727 de mii de doze au fost administrate în ţară. Zece procente dintre moldoveni au primit ambele doze. Pentru a forma o imunitate colectivă, este necesară vaccinarea a peste 70 la sută din populaţia ţării.