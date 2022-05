În Moldova, anual, mor mai mulţi oameni decât se nasc. Datele Institutului Naţional de Cercetări Economice

În Republica Moldova, anual, mor mai mulţi oameni decât se nasc. Datele Institutului Naţional de Cercetări Economice arată că anul trecut aproape 29 de mii de copii au venit pe lume, cu 6,2% mai puţini decât în 2020.

Pe de altă parte, peste 45 de mii de persoane au decedat anul trecut, ceea ce constituie o creștere de 11,5% faţă de 2020. Sociologii au prognoze sumbre şi spun că tendinţa se va menţine şi în următorii ani.



"Case părăsite, drumuri distruse si mult dor in ochii celor care au rămas. Asa arata mai mai multe localităţi din Moldova. In satul Pocşeşti, comuna Donici, ultimul copil s-a născut în 2019. Aici mai trăiesc în jur de 70 de oameni, iar anual pleaca din viata cate una-două persoane".



Sergiu are aproape trei ani şi este cel mai mic locuitor al satului Pocşeşti, comuna Donici. Nici în 2020, nici în 2021, dar nici în primele patru luni ale anului curent în această localitate nu s-au mai născut copii. Sergiu mai are două surori, de nouă şi, respectiv şase ani, iar mama micuţilor spune că abia de face faţă necesităţilor.



"Este destul de greu să te descurci cu trei copii la ţară, neavând aici transport, punct medical, e foarte complicat. Ne străduim din răsputeri pentru copii cu pământul să ieşim din situaţie. La oraş acum e tot foarte greu, preţurile sunt foarte mari", spune OLGA ZBÎRNEA, locuitoare a satului Pocşeşti, Donici.



În satul Pocşeşti au mai rămas practic doar vârstnici.



"În satul acesta magazin nu-i, transport nu-i. Gaz nu-i, apă nu-i, nu-i nimic. În satul acesta dacă vrei să te duci undeva, trebuie să ai pe cineva din sat care e cu maşină. Ori pe la Romăneşti pe jos, ori pe la Teleşeu pe jos."



Localnicii spun că mai mulţi tineri au plecat în străinătate.



"Iată Dima, Vanea, Andrei, Gicu - bărbaţi tineri, tineri. Au plecat."



"Îmi place privelişte, natură, dar copiii au plecat peste hotare că nu sunt condiţii, nu sunt grădiniţe, şcoală. Pentru ca să dai copii la grădiniţă, trebuieşte transportul, la şcoala trebuieşte transport. Magazin nu avem, e închis de acum. Ne ducem în satele vecine. Am şi nepoţelul. Nepoţelul îşi doreşte să vină acasă, dar aşa e situaţie. Vremurile grele."



Aceeaşi situaţie este în toată comuna Donici care se confruntă cu probleme demografice.



"Comuna Donici, o localitate cu peste 2000 de oameni, este unul dintre multiplele exemple care demonstrează ca satele ţării noastre rămân treptat fără oameni. Anul trecut, aici s-au născut doar 12 copii, însa au decedat 16 persoane".



Primarul comunei Donici, Sergiu Guzun, susţine că autorităţile locale sunt neputincioase în soluţionarea acestei probleme.



"Tinerii şi familiile nou create pleacă peste hotare şi cred că asta este peste tot locul. Locuri de muncă, în afara de agricultură, în sat în general nu avem agenţii economici. Sunt doar doi agenţi economici: unul este în domeniul agriculturii, alt agent economic deserveşte magazinul", e de părere SERGIU GUZUN, primarul comunei Donici.



Sociologii spun că tendinţa privind micşorarea numărului de copii nou-născuţi se va păstra mai ales din cauza incertitudinii create de situaţia din regiune.



"În primul rând, scade numărul populaţiei, scade numărul de părinţi, a femeilor de vârstă reproductivă. Conform prognozelor Centrului de Cercetări Demografice, aceasta tendinţă va continua şi în decenii următoare. Numărul populaţiei scade din cauza migraţiei în continuu. în situaţia actuală este dificil de spus care sunt soluţii.", a menționat OLGA GAGAUZ, doctor habilitat în sociologie.



Potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică, numărul nou-născuţilor se micşorează în ţara noastră de la an la an. Astfel, dacă în 2014 în Moldova s-au născut 40 de mii 709 de micuţi, treptat, spre anul 2021 această cifră a scăzut la 28 de mii 924 de bebeluşi.