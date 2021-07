În Moldova a început sezonul pepenilor verzi şi galbeni. Fructele s-au copt mai târziu, însă roada este promiţătoare

Sezonul pepenilor verzi şi galbeni a început. În acest an, fructele zemoase s-au copt cu două săptămâni mai târziu din cauza temperaturilor mai joase, însă roada nu a fost afectată. Mihail Catana din satul Carabetovca, raionul Basarabeasca, este agricultor de peste cinci ani. El a decis, împreună cu un prieten, să semene 15 hectare cu pepeni verzi şi galbeni. Bărbatul spune că roada este una foarte promiţătoare şi dă asigurări că fructele sunt fără nitraţi."Dacă a fost frig am cam întârziat cu roada, dacă în alţi ani ieşeam pe 10 iulie, anul ăsta... iată azi e 29-30, la 20 de zile undeva s-a întârziat. A fost mai răcoare, mai răcoare a fost!"Deşi a fost un an cu ploi puternice, agricultorul spune că roada nu a fost foarte tare afectată."Un 30 de procente mi-a fost afectată, unde a stat apa acolo gata s-a împietrit pământul şi nu este roadă. În rest este, sunt mulţumit."Bărbatul a semănat mai multe soiuri de pepeni verzi."Avem hibrid olandez, Talismanul acum s-a copt. Acesta este Tamerlan, acesta este Ataman. Acesta este hibridul Talisman, aţi văzut că are 12 kilograme şi ceva, coaja este cam grosuță, dacă este până în opt kilograme coaja este puţin mai subțirică.""Pe acesta porțiune de 3 hectare, agricultorul a semănat pepeni galbeni. Bărbatul spune că a încercat peste 20 de soiuri, iar cel mai solicitat rămâne a fi Rebecca. Un fruct ajunge să cântărească până la 6 kilograme.""Mai mult am semănat Mazinul, el este puţin mai devreme. Puţin am semănat Pridnestrovschii, care tot este copt, iar mai încolo am semănat Rebecca."Kilogramul de pepene galben costă 12 lei, iar cel de pepene verde ajunge până la 7 lei."Ce bun este!"